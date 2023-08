Pronostic Troyes Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes se reprend face à Laval

Troyes a fait partie des 4 malheureux relégués de Ligue 1 au printemps dernier, avec les Auxerre, Ajaccio et Angers. Avec des clubs comme Bordeaux et Saint Etienne déjà présents en L2, la course s’annonce compliquée pour retrouver l’élite mais l’équipe auboise a souvent été surprenante par le passé, faisant le yoyo entre les deux divisions. Pour son 1er match de la saison, l’ESTAC est parti très fort face au promu dunkerquois avec deux réalisations au quart d’heure de jeu par Illic (de retour de prêt) et le jeune Dong. La suite fut moins joyeuse puisque les joueurs de l’Aube ont craqué. Finalement, le club troyen a obtenu le nul (2-2), mais peut regretter des points perdus sur la pelouse d’un promu. Patrick Kisnorbo a perdu plusieurs éléments lors du mercato comme Rony Lopes, Iké Ugbo, Reine-Adélaïde et peut être Odobert en partance pour Burnley, mais a misé sur De Préville ou Ndiaye.

En face, Laval a réussi à se maintenir l’an passé malgré une seconde partie de saison plus compliquée. Les Mayennais ont su se réveiller dans la dernière ligne droite en finissant très fort pour assurer une seconde saison consécutive en L2 (4 succès lors des 5 derniers matchs). L’ancien promu a vu plusieurs de ses éléments être sollicité lors du mercato estival avec le départ notamment de Maggiotti. Impressionnant pendant 6 mois (avant sa grave blessure), le milieu de terrain a décidé de rentrer en Corse pour défendre les couleurs de Bastia. Ajoutons que les Sylla, Elisor et Naidji ont également quitté la Mayenne. Pour compenser cette vague de départs, Frapolli a misé sur les Tchokounté (buteur), Samassa (ex-portier de Guingamp) ou Sam Sanna (TFC, milieu). La semaine passée, à la surprise générale, Laval a pu s’imposer dans le derby face à Angers, malgré un match moyen. Dans son objectif de remontée, Troyes devrait passer la vitesse supérieure à domicile pour prendre le dessus sur Laval .

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

