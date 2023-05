Pronostic Bordeaux Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux conserve la 2e place face à Caen

Le dénouement de ce championnat de France de Ligue 2 approche et Bordeaux est en passe de réussir son pari, à savoir revenir immédiatement dans l’élite un an après sa relégation. Pourtant, les Girondins n’étaient pas spécialement annoncés comme l’un des immenses favoris à la montée en raison de leurs soucis financiers et des nombreux départs qui ont affecté le club. Tout ceci n’a pas empêché les hommes de David Guion de réaliser une excellente saison et de pointer aujourd’hui en 2e position du classement avec 3 points d’avance sur le FC Metz, le seul capable de pouvoir lui ravir le dernier marche-pied vers la Ligue 1. Loin d’être abattus après le gros revers concédé en infériorité face aux Grenats justement, les Bordelais ont parfaitement répondu depuis en étrillant Grenoble (3-0) puis en se défaisant de Valenciennes (0-2) le week-end dernier.

5e, Caen a dû faire une croix sur la montée dans l’élite. Auteur d’une première partie de saison beaucoup trop moyenne, Malherbe avait su corriger le tir cet hiver en revenant en première partie de classement et au contact du top 5. Mais les faux pas de ses concurrents pour la 2e place n’ont pas été assez nombreux. Et malgré deux récents succès obtenus contre le Paris FC (3-1) et Niort (1-2), les Normands n’ont pas pu résister à leur voisin havrais (1-2) samedi dernier. Cette défaite a mis fin à tous les espoirs d’accession dans l’élite et il ne sera pas facile désormais de trouver des sources de motivation pour jouer les derniers matchs de la saison. Devant ce constat, il ne serait pas étonnant de voir les Girondins prendre le meilleur samedi et de l’emporter pour conforter leur 2e place.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

