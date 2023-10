Pronostic Bordeaux Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux et Caen en quête de rachat

Grand favori à la montée, Bordeaux se montre décevant lors de cette entame de championnat avec une modeste 12e place à 9 points du 2e Grenoble, et 4 de Guingamp, 5e. Justement ce week-end, les Girondins se sont inclinsé chez un concurrent direct, en la personne de la formation iséroise (2-0) juste après avoir fait match nul face à Guingamp (0-0). La formation girondine compte sur ce match en retard pour se replacer et reprendre confiance. En effet, le manque de réussite des Bordelais lors des premiers matchs peut expliquer ce triste classement, puisque Bordeaux est la formation qui a le plus souvent touché les montants. Ce fut une nouvelle fois le cas à Grenoble. Face aux Isérois, le portier girondin Straczek a également commis une grossière erreur. Souvent dominateur, Bordeaux doit se montrer décisif dans les 2 surfaces pour pouvoir se mêler dans la course aux playoffs. Suite au revers concédé contre le GF38, David Guion est sous pression et pourrait subir les quolibets du public du Matmut Atlantique.

En face, Caen est un spécialiste des démarrages canon en Ligue 2. En général, à la fin du mois d’août, le stade Malherbe est souvent bien placé mais connait systématiquement une baisse de régime inexplicable après-coup. Cette année, avec le spécialiste de la montée Jean-Marc Furlan à sa tête, de nombreux observateurs pensaient que cette entame prometteuse était annonciatrice d’une suite heureuse. Victorieux de ses 4 premiers matchs, Caen reste sur 4 défaites consécutives et a en plus relancé des adversaires directs comme Saint-Etienne ou Guingamp ce week-end (0-1). Ce mardi, les Normands ont l’opportunité de mettre fin à cette terrible série mais font face à des Bordelais en quête de rachat. Cette rencontre s’annonce importante pour ces 2 candidats à la montée. Devant son public, le club girondin devrait pouvoir trouver la réussite qu’il lui a défaut dans cette entame d’exercice.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

