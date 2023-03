Pronostic Sochaux Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux reprend la 2e place à Bordeaux

Le sommet de la 27e journée de Ligue 2 nous amène à Bonal avec l’affrontement entre les deux premiers poursuivants du Havre, à savoir Sochaux et Bordeaux. Actuellement, le club girondin occupe la 2e position au classement avec une avance infime d’un point. Ce samedi, les Lionceaux pourraient retrouver la 2e place, qui permet à son détenteur de monter en Ligue 1. Toutefois, la lutte pour cette place s’annonce acharnée, car le FC Metz est aussi dans le coup et pourrait coiffer tout le monde au poteau. Le week-end passé, les Sochaliens ont obtenu un résultat intéressant en tenant tête à une équipe caennaise qui revenait bien (0-0). Invaincu depuis 7 rencontres, le club doubiste a laissé plusieurs points en route avec plusieurs matchs nuls lors des dernières semaines (3 sur les 4 derniers matchs) face à Quevilly Rouen, Le Havre et Caen. Les équipes normandes, toutes bien classées, ont su contenir la puissance offensive du club sochalien qui dispose de la meilleure attaque de Ligue 2 avec 42 buts inscrits.

En face, Bordeaux est dans une situation plutôt semblable, puisque le club bordelais connaît lui aussi quelques soubresauts. Surpris à domicile par Le Havre (1-2), le club bordelais avait ensuite repris sa marche en avant en dominant Pau (0-2). Par la suite, les Bordelais se sont inclinés de manière surprenante contre Niort qui végète en fin de tableau. Comme souvent, les Girondins ont retrouvé les clés de la victoire face au Paris FC (2-1) et Amiens (1-2), mais ont dû se contenter d’un nul logique contre l’AS Saint-Étienne (1-1) le week-end dernier. Dans cette opposition entre deux relégués de Ligue 1, Sainté a mieux démarré en se créant les meilleures occasions en première période. Revenu avec de bien meilleures intentions, Bordeaux a rapidement ouvert le score par Badji, mais n’a pas su garder son avance malgré une maîtrise globale. En effet, la bande de Guion a été punie sur une erreur naïve de Michelin tout juste entré en jeu. Victorieux de ce duel contre Sochaux (2-1) à l’aller, Bordeaux avait repris la 2e place à cette occasion. Devant son public de Bonal, Sochaux aura à cœur de prendre sa revanche pour décrocher une victoire importante face à un adversaire direct. Avec son potentiel offensif de 1er plan, le club doubiste part légèrement favori de cette rencontre.

