Le Mali mate l’Afrique du Sud

Mali 2-0 Afrique du Sud

Buts : Hamari Traoré (60e) et Sinayoko (66e) pour les Aigles

Capitalisant sur la défaite de la Tunisie plus tôt dans la soirée, le Mali a réalisé la bonne opération de cette première journée du groupe E de la CAN 2023 en s’imposant devant l’Afrique du Sud (2-0). Avec la manière.

Plaisant et intense, ce duel d’outsider a d’abord laissé une chance aux Bafana Bafana. Un coude mal placé de Sikou Niakaté dans la mâchoire d’Evidence Makgopa, a ainsi offert un penalty (sévère) à Percy Tau. La sentence a malheureusement été mal négociée par l’attaquant, qui a envoyé son ballon dans les nuages (19e). Puis les Maliens ont repris le dessus avant la pause, avec Lassine Sinayoko venu placer sa volée dans les jambes de Ronwen Williams (45e+1).

La dynamique enclenchée, il n’en fallait donc pas plus pour prendre l’avantage : sur un coup-franc puissant de Sékou Koïta, repoussé par Williams, et repris dans la foulée par Hamari Traoré (1-0, 60e). Quelques minutes plus tard, lancé des pieds de Kamory Doumbia, Sinayoko s’est chargé du break, en concluant son face-à-face d’un extérieur du droit (2-0, 66e). En gestion le reste du temps, les hommes d’Éric Chelle n’auront donc douté qu’une demi-heure.

Le tout en restant une des dernières équipes habillées de Airness, c’est fort.

Mali (4-3-1-2) : Djigui Diarra – Sacko, Sikou Niakaté, Kouyaté, Hamari Traoré – Amadou Haidara (Boubacar Traoré, 87e), Bissouma (Lassana Coulibaly, 58e), Dieng (Fousseni Diabaté, 78e) – Kamory Doumbia – Koïta (Nene, 87e), Sinayoko (Ibrahim Sissoko, 86e). Sélectionneur : Éric Chelle.

Afrique du Sud (4-4-2) : Williams – Mudau, Xulu, Mvala, Modiba – Tau, Mokoena, Sithole, Maseko (Morena, 87e) – Zwane (Mayambela, 73e), Makgopa (Lepasa, 73e). Sélectionneur : Hugo Broos.

Pronostic Mali Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono du match de la CAN