Inséparables, la Tunisie et le Mali se quittent sur un nul

Tunisie 1-1 Mali

Buts : Rafia (20e) pour les Aigles de Carthage // Sinayoko (10e) pour les Aigles

Pas de Janny Sikazwe à l’horizon !

Classique du football africain depuis trois CAN et un barrage de Coupe du monde, le choc entre la Tunisie et le Mali a débouché sur un match nul (1-1), à Korhogo. Le Mali est solide leader de la poule E, la Tunisie devra rôtir l’Afrique du Sud sous peine de rentrer à la maison la queue entre les jambes.

Malgré de bonnes intentions tunisiennes d’entrée, le Mali glace son monde. Sur la gauche, Lassine Sinayoko prend de la vitesse et se défait notamment d’Aïssa Laïdouni avant de croiser sa frappe, qui rentre avec l’aide du montant gauche de Béchir Ben Saïd (0-1, 10e). Dos au mur, les Aigles de Carthage répliquent avec une action collective limpide : de Youssef Msakni à Laïdouni, jusqu’à Ali Abdi qui centre en retrait pour Hamza Rafia (1-1, 20e), tout est exécuté au millimètre. Kamory Doumbia fait suer Ben Saïd sur une frappe lourde, mais la rencontre se hache.

Encore opposé à Doumbia, Ben Saïd se détend pour détourner son pointu (51e). Sur un centre en première intention de Diadie Samassékou, Sinayoko manque, lui, sa reprise, et la Tunisie s’en sort indemne (79e). Tout comme sur le coup franc fouetté d’Yves Bissouma, parti pour arracher la lucarne du portier de Monastir (90e+7).

Wahbi Khazri n’envisage pas de sortir de sa retraite ?

Tunisie (4-4-2) : Ben Saïd – Kechrida, Meriah, Talbi, Abdi – Achouri (Ltaief, 70e), Skhiri, Laïdouni, Ben Slimane (Ben Romdhane, 88e) – Msakni (Jaziri, 88e), Rafia (Srarfi, 78e). Sélectionneur : Jalel Kadri.

Mali (4-3-1-2) : D. Diarra – H. Traoré, B. Kouyaté, Niakaté, Sacko – L. Coulibaly, Samassékou (Bissouma, 83e), Haïdara (Nene Dorgeles, 69e) – K. Doumbia (I. Sissoko, 83e) – Sinayoko (Y. Niakaté, 83e), S. Koïta (F. Diabaté, 70e). Sélectionneur : Éric Chelle.

