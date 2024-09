Luciano Spalletti et la « nouvelle équipe d’Italie »

DD et sa bande sont prévenus.

Après un Euro 2024 pour le moins décevant, ponctué par une piteuse élimination en huitièmes de finale face à la Suisse (2-0), le coach italien Luciano Spalletti est revenu sur cette belle désillusion en conférence de presse, en prenant la défense de ses hommes : « Après l’Euro, j’ai passé un très mauvais été. Tout ce qui se passe m’incombe à 100% . Les joueurs qui étaient avec moi ne sont pas responsables. »

Il n’est pas resté démoralisé longtemps, préférant se tourner vers la suite en donnant des indications sur le visage qu’il voulait donner à son équipe : « Je veux lever ce doute maintenant, nous jouerons toujours en 3-5-2 ou 3-4-2-1. » Un changement tactique majeur et les contours d’un nouveau cycle en prévision. « Nous tournons une nouvelle page, a-t-il continué. Cela signifie inévitablement la mise de côté de certains joueurs. Je vais créer un nouveau groupe, une nouvelle équipe. »

Luciano Spalletti's 23-man squad for the Azzurri's first two Nations League matches 📋#VivoAzzurro pic.twitter.com/Vm3GtelIUL

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) August 30, 2024