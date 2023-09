Sous le charme de Hamza Rafia, le directeur sportif de Lecce lui propose de l’épouser

Mariés au premier regard.

C’est dans la peau de titulaire indiscutable que Hamza Rafia découvre la Serie A. À 24 ans, le joueur formé à l’Olympique lyonnais a enchaîné les prêts depuis son départ à la Juventus et a décidé d’enfin se stabiliser du côté de Lecce, véritable surprise du début de saison du championnat transalpin et se classant quatrième.

L’autre talent de Bron – commune dont est originaire un certain Karim Benzema – a ainsi raconté à DAZN les coulisses de son arrivée. L’an dernier, alors à Pescara, en troisième division, il avait tapé dans l’œil des Jaune et Rouge. Pantaleo Corvino, directeur sportif de Lecce, lui propose donc de signer un contrat pour découvrir l’élite, et plus si affinité : « Avant de te marier avec une femme, il faut apprendre à la connaître. Moi, je ne te connais pas bien, donc mettons-nous ensemble et peut-être qu’on se mariera. » Difficile de refuser.

La nuit de noce a duré tout l’été.

