Une ex-promesse de l'OL signe à Lecce

L’autre talent de Bron.

À 24 ans, Hamza Rafia va découvrir la Serie A et ce ne sera pas avec la Juventus Turin pour laquelle il avait quitté le centre de formation de l’Olympique lyonnais en 2019. Depuis son départ de l’autre côté des Alpes, l’international tunisien a enchaîné les prêts, mais s’est stabilisé depuis janvier 2023 du côté de Pescara. Auteur d’un but et de dix passes décisives en une demi-saison de Serie C, il a tapé dans l’œil des dirigeants de l’US Lecce, deux divisions plus haut. Le milieu offensif va pouvoir disputer ses premières minutes dans l’élite italienne.

Arrivé à Bron, la ville de Karim Benzema, dans son enfance, il a ensuite été formé à l’OL avant de s’envoler pour Turin contre 400 000 euros. Toujours très proche de son quartier d’origine, Hamza Rafia va faire des heureux. Il va surtout pouvoir prendre la succession de Samuel Umtiti, ancien défenseur central de l’OL, dont le prêt à l’US Lecce avait été remarquablement salué.

En cas de départ de Rayan Cherki ou de Castello Lukeba, le point de chute est déjà trouvé.

US Lecce : le départ plein d'émotion de Samuel Umtiti