Revivez la dernière journée du mercato !

0h20 : C’est l’heure de mettre fin à ce live. Merci pour cette belle journée passée ensemble à suivre toutes ces signatures de dernière minute. D’ailleurs, si vous ne deviez en retenir qu’une, ce serait laquelle ? Et bien sûr, rendez-vous dès demain matin pour découvrir les tout derniers transferts validés in extremis… et les habituels fails à la dernière seconde.

0h15 : Ça bouge encore en Espagne ! Et c’est la Real Sociedad qui dégaine avec un Nayef Aguerd qui vient donc remplacer Robin Le Normand à Anoeta.

0h08 : Cette fois, le départ est validé. Salis Abdoul Samed est prêté par Lens à Sunderland.

0h06 : C’est également officiel pour Mama Baldé à Brest. Les Bretons vont-ils avoir assez de casiers disponibles au centre d’entraînement ?

0h05 : Et une dernière folie pour la route ! Avec le CD Léganès qui s’offre Sébastien Haller, comme ça tranquille.

0h02 : Visiblement, Brest a encore le temps de se refaire un effectif complet.

0h : DING DONG ! Les transferts sont à présent terminés dans les grands championnats européens. Certaines annonces devraient encore tomber dans les prochaines minutes, mais il est désormais trop tard pour envoyer le fameux dernier fax !

23h59 : Pendant ce temps-là, L’Équipe affirme que le transfert de Victor Osimhen vers Naples aurait échoué, provoquant la colère de l’attaquant nigérian. Il reste encore quelques pays où le mercato reste ouvert pour quelques jours. Direction le Golfe ou… retour en Belgique ?

23h58 : Je sais que vous les vouliez absolument, voici des nouvelles de Giovani Lo Celso.

Today is gonna be the day… pic.twitter.com/CR5loGFvSl

23h53 : Pendant ce temps, Eddie Nketiah traverse Londres du nord au sud.

23h50 : L’AS Saint-Étienne tient son attaquant. Il s’appelle Lucas Stassin, il est belge et a 19 ans.

23h42 : De son côté, le TFC sort une dernière recrue que personne n’avait vu venir avec le Slovène Miha Zajc. Il est milieu de terrain, visiblement.

23h41 : Au tour de Lyon de se renforcer en attaque avec la venue de Wilfried Zaha. Qui va donc bien finir par découvrir notre belle Ligue 1, mais pas au PSG.

23h27 : Pas de souci de visite médicale pour Manu Koné. Le nouvel appelé en équipe de France rejoint donc l’Italie et la Roma !

23h26 : On tient en tout cas notre trio de gagnants avec également le Stade brestois, qui s’étoffe avant de se frotter à Sturm Graz et le Sparta Prague (comment ça le Real et le Barça sont aussi au programme ?).

23h24 : Rennes qui essaie de faire de l’ombre à Lille pour le titre de club le plus actif de ce dernier jour en s’offrant Naouirou Ahamada.

23h21 : Deuxième recrue écossaise de la soirée pour Naples en la personne de Billy Gilmour. T’es sûr que tu ne veux vraiment pas rester, Victor ?

Billy is proud to be one of us!

23h18 : C’est également validé pour Sinaly Diomandé à Auxerre !

23h16 : Dans le même temps, la Real Sociedad relance d’un Orri Óskarsson.

23h15 : De l’autre côté des Pyrénées, Las Palmas accueille le Portugais Fabio Silva, qui quitte donc Wolverhampton.

23h12 : Avant cela, l’ASSE a eu le temps de s’offrir du renfort au milieu de terrain.

23h08 : À noter que le gong a désormais retenti pour les clubs de Ligue 1, qui avaient jusqu’à 23h pour clôturer leurs deals. L’Angleterre, l’Italie et l’Espagne ont jusqu’à minuit.

23h05 : Plus d’Aaron Ramsdale ? Aucun problème pour Arsenal, qui tient son nouveau n°2 dans les buts en la personne de Neto.

Welcome to The Arsenal, Neto 🇧🇷 pic.twitter.com/BLaNmNHyRB

22h58 : La Lazio est bel et bien l’éboueur dont l’Olympique de Marseille a besoin chaque été.

22h56 : Lille est donc totalement injouable sur ce dernier jour de mercato. Il reste encore un peu de temps pour, pourquoi pas, 3-4 recrues supplémentaires. En attendant, on se réjouit de retrouver la hargne de Mitchel Bakker (même si peut-être un peu moins son talent balle au pied).

Welcome in the North of France, Mitchel❤️

22h54 : En une seule saison, Manuel Ugarte a visiblement été profondément marqué par les supporters parisiens. En espérant qu’il marque aussi profondément ceux de Manchester United, désormais.

22h49 : Donc Bamba Dieng était voulu par la terre entière, Lorient en demandait monts et merveilles… Tout ça pour finir en prêt dans un club que personne n’avait évoqué. Fort bien.

22h46 : C’est officiel pour Massadio Haïdara à Brest !

22h10 : Timothée Pembélé est de retour en France !

22h06 : Plus d’Olivier Giroud à Milan ? Pas grave, voici Tammy Abraham.

22h03 : Le suspense est total pour la prochaine destination de Mohamed Simakan. Spoiler : ce sera Al-Nassr.

22h01 : Oh le gros coup pour Rennes, qui s’offre Jota ! Benjamin qui déjà ?

21h28 : Attention événement : l’AS Rome peut donc encore signer des joueurs.

21h20 : Pas mal ce mercato napolitain.

21h12 : Le PSG devra faire attention à ne pas se faire mordre par le serpent d’Arnaut Danjuma, nouveau joueur de Girona.

20h59 : Arrêtez tout ! On tient LE gros de ce dernier jour de mercato avec le retour dans l’Hexagone de notre Corentin Jean national. Qui fera désormais trembler les défenses de National sous le maillot de Sochaux.

20h57 : Et hop, direction l’Angleterre pour Maxence Lacroix !

20h46 : Le marché est clos depuis 20h en Allemagne. Le temps pour le RB Leipzig de relancer une dernière fois d’un Lutsharel Geertruida, chipé au Feyenoord.

20h36 : L’homme providentiel pour la défense lyonnaise ? Le défi est immense.

20h29 : Pour ceux qui ne voulaient encore pas y croire, le départ de Nabil Fekir est officiel…

20h02 : Et une nouvelle pépite à découvrir sur les pelouses de l’Hexagone, une ! Il s’agit du jeune attaquant belge Matías Fernández-Pardo, 19 ans, qui rejoint Lille pour les cinq prochaines saisons.

19h25 : En voilà un qui n’a pas résisté à l’envie de se frotter au PSG.

Stefan Bajcetic has joined Red Bull Salzburg on loan for the rest of the season, subject to international clearance.

19h18 : Six petits mois et s’en va déjà.

19h15 : Un transfert sans que l’on s’étouffe en lisant le montant en Premier League ! Oui, c’est possible !

We are delighted to confirm the signing of Ecuador international Jeremy Sarmiento, who joins on a season-long loan deal from @OfficialBHAFC .

18h53 : Magnifique, cette vidéo d’adieu du RC Lens pour Massadio Haïdara. Direction Brest désormais, pour celui qui aura la chance de retrouver (déjà) la Ligue des champions.

Parce que la fidélité n'est pas une valeur vaine et que le Sang et Or coulera à jamais dans ses veines ❤️💛

18h41 : Le Real ne peut donc pas garder tous ses attaquants brésiliens. Dommage.

18h37 : Tout ça pour finalement rester à Naples pour faire la doublette avec Lukaku ?

18h32 : La Ligue 1 a des fuites de partout…

18h14 : Une C1 que Marc-Aurèle Caillard pourra observer de près. Depuis le banc du LOSC, très précisément.

18h04 : Jérémy Le Douaron, HERE WE GO. Le Brestois préfère jouer en Serie B, à Palerme, que face au Barça et au Real en Ligue des champions.

17h46 : Un autre Palacio(s) à l’Inter. Sept ans après le départ de l’homme à la plus belle coupe de cheveux du foot Rodrigo Palacio, le jeune argentin Tomás Palacios rejoint l’Inter. Il a été acheté 1 million d’euros à l’Independiente Rivadavia.

17h25 : L’avion de Sofyan Amrabat ne doit pas être très loin d’Istanbul. Le milieu de terrain international marocain arrive en prêt pour jouer avec José Mourinho.

https://twitter.com/Fenerbahçe/status/1829493594769567911

17h17 : Le départ de Benjamin Bourigeaud est tellement difficile à encaisser qu’il n’y aura plus aucun transfert aujourd’hui.

17h08 : Juan Bernat part du PSG et retrouve le championnat de Kylian Mbappé. Direction Villarreal pour le latéral gauche. Après avoir gagné quatre Bundesliga et quatre Liga, pas sûr qu’il ne mette la main sur la Liga.

17h : Mathis Lambourde par à Hellas Verone. Rennes se débarrasse de son jeune prometteur, condamné à deux ans de prison avec sursis pour homicide involontaire. Alors qu’il roulait sur sa trottinette électrique, il a tué une femme de 51 ans dans les rues de Rennes.

16h49 : Un départ chez Europe 1. La militante d’extrême droite Thaïs d’Escufon n’a pas convaincu lors de son passage dans l’émission de Cyril Hanouna. Comme Alexandre Letellier à Nantes, mais pas pour les mêmes raisons.

16h45 : Avant d’aller se frotter à la réserve de Botafogo (Lyon), la réserve de Chelsea a annoncé l’arrivée de Đorđe Petrović. Le gardien arrive à Strasbourg en provenance de… Chelsea, où il était en concurrence avec Robert Sánchez, Filip Jorgensen, Marcus Bettinelli, et plein d’autres types avec des gants.

16h37 : Le transfert de la journée est du côté d’Alès. L’Olympique a annoncé l’arrivée de Nicolas Benezet. Après l’aventure américaine, l’aventure des Cévennes pour le joueur formé à Nîmes.

16h31 : James Léa Siliki et Koffi Djiji également.

16h30 : Adrien Rabiot, Memphis Depay, Anthony Martial, Mats Hummels et Mario Balotelli sont à 7h30 de pointer à Pôle Emploi.

16h16 : l’heure parfaite pour toucher son nez, du rouge et annoncer le transfert de Chrislain Matsima à Augsbourg. Prêt pour l’argenté des JO, en provenance de Monaco.

Can't wait to see you on the pitch 🫡 pic.twitter.com/pdJG3boPDK

16h01 : Capitale des Gaules toujours, Wilfried Zaha arrivera dans la soirée. Prêt payant, un an, sans option d’achat, pour concurrencer Gift Orban.

15h48 : Omari, si tu savais / que tu allais être lyonnais.

Le défenseur central de Rennes Warmed Omari débarque à Lyon. Il va être prêté un an, avec une option d’achat non obligatoire de 8 millions d’euros, indique L’Équipe.

Un transfert qui fait à la suite d’un mouvement digne des plus grandes heures de la multipropriété : celui du défenseur Adryelson à Botafogo. Il devrait arriver au Brésil après le match de Lyon face à Strasbourg; sa dernière occasion pour jouer ses premières secondes de Ligue 1 avec l’OL, où il est arrivé en janvier dernier contre 3,580 millions et « un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert. »

15h42 : Sinon, le défenseur Nolan Galves quitte Sochaux, son club formateur, et s’engage à Rodez.

15h40 : Here we don’t go. Bon bah finalement, Kingsley Coman pourrait rester au Bayern Munich. Selon Fabrizio Romano, il aurait rejeté l’offre d’Al-Hilal, préférant donc rester seul à l’infirmerie plutôt qu’avec Neymar.

🚨🇫🇷 Understand Kingsley Coman has rejected all proposals/approaches from Europe and Al Hilal.

15h24 : Scott McTominay est sur le départ de Manchester United, et cela fait réagir Erik ten Hag : « J’ai des sentiments mélangés parce que j’aurais préféré ne pas le perdre. Il a Manchester United dans les veines, donc je suis content pour lui, mais je le préfère avec nous. »

15h15 : Tic Tac Tic Tac. Il reste encore 8h45 au FC Nantes pour enregistrer l’arrivée d’un inconnu du championnat belge. Sinon, Mostafa Mohamed est annoncé du côté de Leicester. Il faudrait qu’il arrive pile poil pour le début de la GayPride, prévue ce samedi.

15h08 : Comment vont les supporters lillois ? Entre Michel Boulanger pour retrouver Thomas Meunier, Julian Draxler et Dele Alli, de belles rumeurs affleurent dans le Nord depuis ce matin. L’effet Genesio.

15h05 : Brest cherche un attaquant pour affronter le Real Madrid et le FC Barcelone. Le club breton a fait une offre pour Mama Baldé, attaquant lyonnais, informe L’Équipe. Lyon attendrait de voir les mouvements pour décider du sort de l’ancien troyen de 28 ans.

14h56 : Trop de truffades ? Les Clermontois prêtent avec une option d’achat Maximiliano Caufriez à Valence. Le défenseur central belge de 27 ans a été gentiment chambré par un journaliste espagnol.

14h48 : L’OM aurait formulé une offre de prêt pour Ismaël Bennacer, selon un journaliste de La Gazzetta dello Sport. Vainqueur de la CAN, parfois capitaine de l’AC Milan, numéro 4, et surtout ancien joueur d’Arles-Avignon.

14h39 : Petite pensée aux 14 000 téléphones, 12 stagiaires, trois graphistes et deux machines à café de Fabrizio Romano, le grand manitou des DeadlineDay.

14h35 : Danso sad. Le transfert de Kevin Danso de Lens à Rome n’a finalement pas eu lieu à cause de la visite médicale ratée, et le défenseur central autrichien a pris son téléphone pour s’expliquer, en story Instagram : « Je suis déçu et contrarié par le déroulement de ces derniers jours et l’échec du transfert à l’AS Rome. Je suis avant tout très étonné de la raison supposée de l’annulation du transfert. Tant les médecins de l’ÖFB [la fédé autrichienne de football] que le service médical du RC Lens m’ont suivi de près ces dernières années et m’ont régulièrement examiné. J’ai été contrôle de manière approfondie lors de ma préparation de début de saison à Lens. Aucune anomalie n’a été constatée. C’est pourquoi les interprétations de la visite médicale à Rome sont très irritantes et incompréhensibles pour mon entourage et moi-même. »

14h30 : L’occasion de rappeler qu’Emmanuel Macron n’a toujours pas trouvé de remplaçant à Gabriel Attal, arrivé en fin de contrat en juin dernier.

14h27 : Sainté aurait trouvé sa pépite. Selon France Bleu, l’ASSE est sur le point d’accueillir son nouveau Irvin Cardona. Lucas Stassin, 19 ans, a marqué neuf buts en Jupiler Pro League avec son club de Westerlo.

14h20 : Un jeune français va jouer avec Cristiano Ronaldo et Aymeric Laporte. Visite médicale validée pour Mohamed Simakan à Al-Nassr. L’ancien du RB Leipzig s’engagera dans le club de Riyad pour cinq ans et 45 millions d’euros.

Il vaut donc trois Federico Chiesa.

🟡🔵🇸🇦 Mohamed Simakan has completed first part of medical tests as new Al Nassr player.

14h13 : Il n’y a qu’au foot qu’on voit des Saoudiens s’intéresser à Grenoble. Un virement bancaire va atterrir dans les caisses du GF38 pour Amine Sbaï. L’ailier Franco-Marocain de 23 ans file à Al-Fateh contre 65 millions d’euros un pourboire. Il jouera avec l’ancien lyonnais Jason Denayer.

14h : Benjamin Bourigooooooo. Rennes dit au revoir à Benjamin Bourigeaud. Le joueur de 30 ans file à Al-Duhail au Qatar, le club entraîné par Christophe Galtier. Un transfert sec dans un autre club qui joue en rouge, après plus de 300 matchs avec les Bretons.

12h47 : Mohamed Ibrahim Salah au Stade brestois 29, HERE WE GO ! Prêt avec option d’achat pour l’attaquant rennais de 23 ans, visiblement amoureux de la Bretagne.

12h37 : Le Tango Junior Kadile file en Eredivisie, contre plusieurs centaines de milliers d’euros selon Oxygène Radio, qui ajoute que Mamadou Camara (QRM) arrive pour le remplacer : un transfert à 400 000 euros, en plus d’un pourcentage à la revente de 15%. À 21 ans, Kadile est encore un junior. Vous l’avez ?

12h18 : Fabrizio Romano nous apprend que la Roma a déjà réservé un vol vers la capitale italienne pour Manu Koné. Soit Dan Friedkin ne sait pas quoi faire de son argent, soit le transfert est en bonne voie.

🚨🟡🔴 AS Roma are making progress on Manu Koné deal as they have already booked a flight for the French midfielder.

12h16 : Elle n’est pas très excitante, cette mâtinée. Manque de piment, de folie.

12h14 : On parle d’un prêt d’un an pour Carlos Soler chez les Jambons de l’ouest.

The deal is for a season long loan ✍ pic.twitter.com/1sE5fCdgEz

West Ham have agreed a deal in principle with PSG for midfielder Carlos Soler 🤝

12h06 : La Roma aurait proposé 20 briques à Séville pour s’offrir Loïc Badé, selon RMC. Entre nous : il vaut plus.

11h59 : À part ça, l’OL serait entré en négociations avec Rayan Cherki pour une prolongation, selon le Guardian, RMC Sport ou encore Fabrizio Romano. Quel LOL.

11h57 : L’Équipe donne les détails du transfert de Maupay sur la Canebière : « prêt payant avec obligation d’achat qui atteindra les 6 millions d’euros l’été prochain, accompagnée de 3 millions d’euros supplémentaires en bonus ainsi que 20 % à la revente ».

11h49 : Pendant ce temps-là, Chelsea essaie de griller Al-Ahli dans le feuilleton Osimhen. Alors que le Napoli se serait mis d’accord avec les Saoudiens, une délégation des Blues aurait débarquée en Italie pour négocier. Le joueur, lui, n’a pas encore tranché.

🚨🔵 Victor Osimhen has still NOT given the green light to Al Ahli on terms despite club-to-club agreement.

Osimhen, still talking to Chelsea while #CFC delegation in Napoli trying to find a way until the end.

↪️🇸🇦 Meanwhile, Al Ahli have agreed deal with Toney and Brentford. pic.twitter.com/PDLuWz5Bwv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024