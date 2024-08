Mathis Lambourde condamné à deux ans de prison avec sursis

Le tribunal de Rennes a suivi les réquisitions du procureur en condamnant Mathis Lambourde, jeune joueur professionnel du Stade rennais, à deux ans de prison avec sursis sur une période de cinq ans. L’attaquant de 18 ans a été reconnu entièrement responsable après avoir mortellement percuté une femme de 51 ans piétonne à bord d’une trottinette électrique cet été.

« Nous avons un jeune homme qui a tué la victime, mais qui ne l’a pas voulu. Il va porter toute sa vie le fardeau de la culpabilité, a décrit le procureur dans des propos rapportés par RMC Sport. Mais il n’y a pas que de l’imprudence. Il y a des violations manifestes délibérées des règles du code de la route et il n’ignorait pas ces règles. Vu la vitesse [estimée entre 21 et 22 km/h], la victime n’avait aucune chance, même si elle avait entendu qu’ils avaient crié. Le choc n’aurait pas pu être évité. En ça, il y a une énorme faute. » La famille de la victime et l’avocat des parties civiles ont pu s’exprimer, tout comme Lambourde qui a tenu à s’excuser « de vive voix auprès de la famille ». La sœur de la victime a répondu qu’elle espérait qu’il vivrait « jusqu’à la fin de ses jours » avec les conséquences de ses actes.

Lambourde, qui compte également 20 sélections en équipe de France jeunes (U17/U18), sera poursuivi au civil pour déterminer les réparations envers la famille de la victime. L’audience se tiendra le 10 octobre 2025.

