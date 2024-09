C’est la dernière de l’émission Olive & TOP ! Adel et Léo s’attellent à faire un ultime top 10, tout simplement le classement all time. Alors venez nous rejoindre sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le chat. On va dire plein de bêtises. À tout’ !

https://player.twitch.tv/?channel=sowhat&parent=www.sofoot.com

Les notes de Koh-Lanta : la tribu maudite