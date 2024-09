Mbappé va recroiser le PSG devant la commission juridique de la LFP

Avec son ex au tribunal.

Comme indiqué par L’Équipe, le PSG et Kylian Mbappé vont se retrouver le 11 septembre prochain… devant la commission juridique de la LFP. Le club francilien doit en effet 55 millions d’euros de salaires et primes impayés au champion du monde 2018.

Un litige que les Parisiens doivent régler au plus vite sous peine de devoir faire face aux foudres du clan Mbappé, alors que le Kyks a marqué pour la première fois (et à deux reprises) devant son public face au Real Betis, le week-end dernier, et vit sa meilleure vie à Madrid.

Pas folle, la guêpe.

