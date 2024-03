Pronostic Croatie Tunisie : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Croatie en patronne face à la Tunisie

La Croatie est l’une des sélections les plus régulières lors des derniers grands rendez-vous internationaux. Finaliste du Mondial 2018, la sélection au maillot à damier a ensuite été 8e de finaliste à l’Euro 2020 avant de se hisser en demi-finale du Mondial 2022. Malgré le départ de plusieurs cadres à la retraite et du vieillissement de certaines stars, la Croatie reste très compétitive, comme elle l’a démontré lors des éliminatoires pour l’Euro 2024. En effet, les protégés de Dalic ont fait le job pour terminer à l’une des 2 premières places qualificatives, derrière la Turquie mais devant le Pays de Galles. Pour disputer ce premier match d’un tournoi disputé en Egypte, Dalic a évidemment convoqué les habituels Livakovic, Vida, Gvardiol, Caleta-Car, Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic ou Perisic.

Présente lors du dernier Mondial au Qatar, la Tunisie n’avait pas su sortir de son groupe malgré une victoire face aux « coiffeurs » français. Par la suite, les Aigles de Carthage ont disputé la Coupe d’Afrique des Nations où ils se sont montrés décevants en terminant derniers de leur poule. En préparation des prochains éliminatoires pour la Coupe du Monde, la Tunisie a décidé de lancer une revue d’effectif puisque certains cadres n’ont pas été appelés pour ce rassemblement. Actuellement dirigé par un duo d’intérimaires avec Mouhichi et Boussaïdi, la Tunisie participe à ce tournoi amical avec la Croatie, l’Egypte et la Nouvelle Zélande. Pour disputer ces matchs, les sélectionneurs ont rappelé Dylan Bronn et Cherni. En revanche, les expérimentés Msakni ou Maaloul sont restés à quai. Parmi les autres joueurs majeurs, on retrouve Skhiri, Laidouni, ou le caennais Ali Abdi. Sûre de sa force, la Croatie devrait dominer une sélection tunisienne en reconstruction.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

