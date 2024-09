Lucas Ocampos s'envole pour le Mexique

Au moins, il ne signe pas en Arabie saoudite.

C’est l’une des dernières surprises du mercato. Lucas Ocampos quitte le FC Séville et s’engage avec le club mexicain du CF Monterrey jusqu’en juin 2027. L’ailier argentin, vainqueur de deux Ligue Europa avec le club andalou, signe contre un montant avoisinant les 7 millions d’euros. Il sera entraîné par son compatriote Martín Demichelis, débarqué au club cet été.

Son futur club lui reconnaît « sa grande carrière internationale en Europe et en Amérique du Sud » et sa « combativité et son talent » qu’il apportera au club mexicain. Passé par Marseille et Monaco, Ocampos est surtout connu pour sa grinta légendaire et son sens du dévouement (personne n’oubliera son passage comme gardien de but lors d’un match contre Eibar).

¡Bienvenido al Club de Futbol Monterrey, @Locampos15!💙🤍 El atacante argentino, con gran trayectoria internacional y reconocimiento en Europa y Sudamérica, aportará su competitividad y talento en la cancha para rayar su historia de Azul y Blanco.👊🏼🔥 ¡A dejarlo todo por los… pic.twitter.com/St6TwfoUOD — Rayados (@Rayados) September 3, 2024

