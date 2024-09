Jules Koundé partage sa tristesse face à la situation des Girondins

Le Kound’ sur la table.

Jules Koundé s’est présenté en conférence de presse ce mardi, trois jours avant d’affronter l’Italie au Parc des Princes et la Belgique au Groupama Stadium, lundi. Après quelques questions sur le jeu « chiant » des Bleus et sur son look, le latéral du Barça est revenu sur la situation des Girondins, qui traversent actuellement une période cauchemardesque avec une rétrogradation en N2.

« C’est triste. Je suis de Bordeaux, j’ai fait mes classes au centre de formation, et le voir disparaître, ça m’attriste », a-t-il confié avant d’adresser un petit mot « pour les salariés qui se retrouvent dans une situation compliquée ». L’ancien du Séville FC ne l’a pas directement cité, mais il a semblé penser très fort à Gérard Lopez pour évoquer cette situation : « Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit, mais le club n’est pas descendu uniquement à cause du sportif. »

Juste Koundé.

« Mon esprit a rejeté cette comparaison avec Zidane »