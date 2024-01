Jalel Kadri démissionne également

Le cimetière des éléphants voit ses rangs se garnir.

Depuis 24 heures, les démissions et les licenciements se succèdent à la suite des premiers enseignements de la CAN 2023, avec la fin de la phase de poules. Après Jean-Louis Gasset (Côte d’Ivoire), Chris Hughton (Ghana), Tom Saintfiet (Gambie) et Djamel Belmadi (Algérie), c’est au tour de Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie depuis quasiment deux ans jour pour jour, de quitter son poste.

« Ma mission à la tête de l’équipe nationale tunisienne est maintenant finie, j’assume ma responsabilité », s’est contenté d’asséner le successeur de Mondher Kebaier, à la suite de l’élimination sans gloire des Aigles de Carthage. 14 victoires et 7 matchs nuls pour 6 défaites, un bilan plus que contrasté pour celui qui a été accueilli par les « Dégage ! » des supporters tunisiens présents à Korhogo, à l’issue de la prestation insipide face à l’Afrique du Sud.

Kadri a dévissé sa dernière frappe.