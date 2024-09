L’OM fait sa loi à Toulouse

Rapidement devant et en supériorité numérique, Marseille s’est tranquillement imposé au Stadium de Toulouse (1-3). Une semaine après la déception contre Reims, l’OM renoue avec la victoire et la manière, pour s’emparer provisoirement de la tête du championnat.

Toulouse 1-3 Marseille

Buts : Babicka (90e) pour le TFC // Greenwood (16e et 17e) et C. Cresswell (52e C.S.C.) pour l’OM

Expulsion : Magri (27e) pour le TFC

Le projet de Roberto De Zerbi continue de progresser. Large vainqueur à Brest, en manque d’efficacité face à Reims, l’Olympique de Marseille s’est de nouveau montré séduisant sur la pelouse d’un Toulouse bien trop limité pour rivaliser. Un doublé de Mason Greenwood et l’expulsion de Frank Magri avant même la demi-heure de jeu ont rapidement évacué le suspense d’un match finalement à sens unique (1-3). Même s’il est assuré de le céder dès ce dimanche, l’OM dormira dans le fauteuil de leader ce samedi soir.

Toulouse se saborde

Dans une belle ambiance, Toulouse prend l’entame de match à son compte. Plus entreprenants, les Violets s’offrent même un premier frisson lorsque la défense marseillaise cafouille un ballon qui termine finalement dans le petit filet extérieur (3e). Mais sur sa première offensive, Marseille va doucher le Stadium. Trouvé dans l’intervalle par Luis Henrique, Greenwood fait parler son efficacité en croisant une frappe puissante (0-1, 16e). Déjà coupable d’une relance hasardeuse en amont de l’ouverture du score, Charlie Cresswell offre dans la foulée le cuir à Elye Wahi aux 20 mètres, permettant aux Olympiens de trouver en bout de chaîne leur homme en forme, pour le break en une minute (0-2, 17e). De quoi faire chavirer le parcage marseillais, qui a décidé de faire fi du cas de conscience en s’enthousiasmant des exploits de son n°10. Le calice jusqu’à la lie pour Toulouse, qui voit Magri être exclu pour une semelle sur Geoffrey Kondogbia (27e). Cette situation d’infériorité numérique condamne la bande de Carles Martínez Novell à courir après le ballon, pendant que les visiteurs prennent tout leur temps pour construire, forçant tout de même Guillaume Restes à la parade, toujours devant Greenwood (45e+2).

Luis Henrique dans tous les bons coups

Peu après la reprise, c’est en contre que le Téfécé se fait prendre. Servi sur la gauche de la surface, Luis Henrique, déjà auteur de deux passes décisives, complète son tableau de chasse tout en finesse (0-3, 52e)… avant que le but ne soit finalement accordé au pauvre Cresswell – décidément dans tous les mauvais coups – contre son camp. Toulouse est en grande souffrance, et peut remercier Greenwood pour son immense loupé, seul au second poteau (58e). Cette fois, la tempête est passée pour les locaux, qui se contentent d’attendre que le temps défile sans trop titiller leur adversaire, pour éviter de subir sa foudre en retour. Malgré les débuts de Neal Maupay d’un côté et Joshua King de l’autre, les attaques ne forcent pas dans une fin de partie nettement moins palpitante. Une immense erreur de Geronimo Rulli permet toutefois à Shavy Babicka d’offrir un peu de bonheur au Stadium, pour le plaisir (1-3, 90e). Le premier clean sheet de la saison attendra pour Marseille.

TFC (3-4-3) : Restes – Cresswell (Sidibé, 62e), Nicolaisen, McKenzie – Suazo, Sierro, Cásseres (Kamanzi, 62e), Dønnum (King, 76e) – Aboukhlal (Babicka, 62e), Magri, Gboho (Schmidt, 76e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

OM (4-2-3-1) : Rulli – Murillo, Brassier, Cornelius, Merlin – Højbjerg (Meïté, 86e), Kondogbia (Rongier, 86e) – Greenwood, Harit (Carboni, 66e), L. Henrique (Rowe, 66e) – Wahi (Maupay, 76e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.