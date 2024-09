Pronostic Toulouse OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Vous cherchez un bonus pour parier sur l’affiche de ce samedi en Ligue 1 ? ParionsSport En Ligne vous offre 100€ sur votre 1er pari (Misez 100€ et recevez 100€ de bonus) PEU IMPORTE son résultat. On vous donne nos pronostics Toulouse – OM !

100€ de bonus en misant sur nos pronostics Toulouse OM !

ParionsSport vous offre forcément 100€ de bonus sur votre 1er pari en ce moment !

Concrètement, que votre 1er pari soit gagnant ou perdant vous obtenez le montant parié !

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre pari :

– Si votre 1er pari de 100€ est perdant, vous récupérez 100€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 100€ est gagnant, vous récupérez aussi 100€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 50€ est perdant, vous êtes remboursé de 50€ en paris gratuits !

– Si votre 1er pari de 50€ est gagnant, vous récupérez aussi 50€ en paris gratuits !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Nos pronostics Toulouse OM

► Le pari « Victoire OM ou match nul et Plus de 1,5 but » est coté à 1,57 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100 de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus FORCEMENT chez ParionsSport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 100€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 257€ (157€ du bonus + 100€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,61 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100€ de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus FORCEMENT chez ParionsSport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Greenwood buteur » est coté à 2,85 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre 100 de bonus sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT chez ParionsSport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Toulouse démarre doucement

L’été dernier, Toulouse a retrouvé sa place en Ligue 1 après un passage de 2 ans en division inférieure. Pour son retour dans l’élite, le TFC s’était signalé en obtenant facilement son maintien et surtout en remportant la Coupe de France. Qualifié pour la C3, le club haut-garonnais a montré de bonnes choses la saison passée en se hissant en 16es de finale et en battant Liverpool à domicile. Pour la nouvelle saison, en ouverture du championnat, Toulouse, malgré une domination outrageante, a seulement partagé les points avec le FC Nantes (0-0). Ensuite, les Toulousains sont allés accrocher un nul à Nice dans un match plutôt équilibré joué sur une pelouse en mauvais état (1-1).

Un OM intéressant

L’Olympique de Marseille sort d’un exercice compliqué, au cours duquel il n’a pas réussi à accrocher une place européenne. Lors de l’intersaison, le club phocéen a mis la main sur le très convoité Roberto de Zerbi. Le technicien italien arrive avec une image d’amoureux du beau jeu. Le mariage entre l’ancien joueur de Brighton et l’OM semble être parfait. Pour sa première sur le banc, De Zerbi a vu ses protégés surclasser Brest dans le Finistère (1-5). En revanche, les Olympiens ont raté leur première à domicile en étant tenu en échec par Reims (2-2) avec un Wahi maladroit dans le dernier geste.

Marseille sans Balerdi

Cet été, le club toulousain a très bien vendu mais a aussi su recruter plusieurs joueurs dans les derniers jours du mercato et notamment devant, où l’international norvégien King et l’international slovène Zacj (milieu offensif) ont débarqué du Fenerbahçe. Ce dernier n’est pas qualifié. Du côté de l’OM, une grosse partie de l’équipe a été modifiée, en plus du coach. Désormais capitaine, Balerdi sera forfait pour ce match, sans doute remplacé par la recrue canadienne Cornelius. Dernière recrue en date, Maupay n’est pas qualifié.

Les compos probables pour Toulouse – OM :

Toulouse : Restes – Kamanzi, Cresswell, Nicolaisen, Suazo – Casseres, Sierro – Aboukhlal, Gboho, Dönnum – Magri.

OM : Rulli – Murillo, Cornelius, Brassier, Merlin – Kondogbia, Højbjerg – Henrique, Harit, Greenwood – Wahi.

L’OM se rachète à Toulouse

Après une victoire impressionnante à Brest, l’OM a manqué de réussite pour enchaîner un 2e succès d’affilée face à Reims. Déterminé à se reprendre après ce premier faux pas, Marseille devrait prendre le dessus sur une équipe toulousaine qui semble en cours de construction et moins costaud au niveau du jeu développé. Arrivé cet été sur fond de polémique, Greenwood en est déjà à 3 buts en 2 matchs. À noter que Toulouse n’a plus battu l’OM depuis 2012.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Toulouse OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !