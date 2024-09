Manu Koné : «  J’ai été en fauteuil roulant pendant ma formation et j’en suis fier »

Un destin qui vient de loin.

Parmi les surprises de Didier Deschamps pour la rentrée de l’équipe de France, Manu Koné (23 ans) était présent en conférence de presse ce mardi. Convoqué pour la première fois, dans la lignée de ses Jeux olympiques remarquables, il s’est (un peu) livré sur son passé et ses nouvelles sensations, lui qui a rejoint la Roma au cours de l’été.

« C’est une grande fierté, je reviens de très loin. J’ai eu un parcours atypique depuis que j’ai commencé le foot. J’ai été en fauteuil roulant pendant ma formation. Je suis fier de ça, ce sont des choses comme ça qui m’ont permis de me forger un mental d’acier. Je sais que c’est un tournant dans ma carrière. Je suis en équipe de France, j’ai été transféré à la Roma, à moi de prouver que je peux rester. C’est une grande fierté d’être appelé chez les A, c’est un rêve que j’avais à court terme. Le transfert à la Roma me permet d’avoir plus d’ambitions », a dévoilé l’ancien milieu du Téfécé, révélé du côté du Borussia Mönchengladbach.

Le renouveau passe par là.

