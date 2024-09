Du lourd pour le PSG en Ligue des champions !

Un menu cinq étoiles.

Pour la nouvelle formule de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a eu le droit à un programme d’enfer. La bande de Luis Enrique a d’abord été servie avec deux beaux chocs contre des équipes du chapeau 1, Manchester City et le Bayern Munich. Des retrouvailles avec les Citizens après la double confrontation en phase de poules et en 2021, mais également avec les Bavarois, croisés à quatre reprises depuis la finale d’août 2020.

Surtout, l’IA n’a pas été très clémente avec les Parisiens pour la suite du calendrier : les demi-finalistes de la dernière édition trouveront sur leur chemin l’Atlético de Madrid et Arsenal (chapeau 2), le PSV et le RB Salzbourg (chapeau 3), ainsi que Gérone et Stuttgart (chapeau 4). À noter que l’on sait déjà que le PSG se déplacera à l’Allianz Arena et à l’Emirates Stadium, alors qu’il accueillera City et l’Atlético au Parc des Princes.

Eh beh.

Le programme du PSG :

Manchester City (D)

Bayern Munich (E)

Atlético de Madrid (D)

Arsenal (E)

PSV (D)

RB Salzbourg (E)

Gérone (D)

Stuttgart (E)