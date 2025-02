Pierre Lees-Melou encense les milieux du PSG

Vrai reconnaît vrais.

Avant le barrage de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Pierre Lees-Melou a été interrogé sur les joueurs qui le font le plus vibrer dans l’effectif parisien. Le milieu de terrain brestois, en bon amoureux du vrai football, a tenu à encenser les milieux de terrain du PSG, et notamment les artistes portugais.

« J’aime bien Vitinha, et l’autre petit Portugais, Neves ! Ce sont des joueurs qui n’ont pas forcément la lumière sur eux, et qui sont super efficaces, hyper propres, qui ne perdent jamais le ballon, a-t-il déroulé au micro de RMC Sport. Ce n’est pas eux qui vont te faire des virgules, des petits ponts, c’est un peu le football d’aujourd’hui, les gens veulent des stats ! Mais oui, j’aime bien ces joueurs sobres, tout le temps simples et qui ne perdent jamais le ballon. »

🎙️ Les jolis compliments de Lees-Melou pour les milieux de terrain parisiens : "Des joueurs qui n'ont pas forcément la lumière sur eux, mais hyper propres, efficaces, qui ne perdent jamais le ballon." pic.twitter.com/y01h41SX9Q — RMC Sport (@RMCsport) February 10, 2025

À quand un milieu Vitinha-Neves-PLM ?

