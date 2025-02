Eric Roy en appelle à Tom Cruise

APPELEZ DU RENFORT !

Le Stade brestois est au pied d’une montagne, le Paris Saint-Germain, en barrages de la Ligue des champions. Les Pirates sont condamnés à l’exploit pour espérer prolonger leur épopée européenne. « On a déclenché le projet “Mission Impossible” il y a deux jours », glissait Eric Roy pendant sa conférence de presse. Le coach brestois n’aurait pas dit non à un coup de main de Tom Cruise pour se frotter à l’armada parisienne. « On m’a dit qu’il était à Paris pour recevoir un prix. On a essayé de le joindre, malheureusement, il n’était pas disponible et on fera sans lui », a-t-il ajouté, l’œil rieur.

Brest en avait pris cinq lors de la venue des champions de France à Le Blé le 1er février. L’addition était moins salée, mais tout de même douloureuse lors des deux précédentes confrontations, à chaque fois soldées par un revers 3-1. « Il ne faut pas être éliminé après le match aller. On aura donc l’ambition d’être encore en vie quand on rentrera sur la pelouse du Parc des Princes », ose espérer Roy.

Les qualités de finisseur de Tom Cruise auraient pu servir.

Pierre Lees-Melou encense les milieux du PSG