Mercato : La folle dernière journée du Stade brestois

Le vent a soufflé fort en direction de Brest.

Qualifié en Ligue des champions cette saison, le Stade brestois était particulièrement attendu sur le mercato pour se renforcer. Après de longues semaines relativement peu agitées, le club breton s’est offert une dernière journée complètement zinzin, ce vendredi, avec pas moins de cinq arrivées enregistrées. Tout a débuté avec le prêt du Rennais Ibrahim Salah dans la matinée. Avant une soirée irrespirable, du retour définitif du chouchou Kamory Doumbia à l’achat de Mama Baldé – en situation difficile à Lyon – en passant par le prêt du défenseur de Mayence Edimilson Fernandes et l’arrivée libre de Massadio Haïdara, libéré par Lens.

