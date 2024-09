Menace de grève chez les entraîneurs en Liga

Sous tension.

Selon Marca, les bancs de touche espagnols seraient sur le point d’entrer en ébullition. Pour la première fois dans l’histoire du football ibérique, une grève des entraîneurs se profile à l’horizon. En cause, les non-paiements de salaires dont sont victimes certains techniciens, notamment Quique Setién et Álvaro Cervera, récemment licenciés de Villarreal et du Real Oviedo, et qui n’auraient pas touché leur dû. Ces situations de plus en plus fréquentes ont déclenché la colère des coachs, qui ont décidé de passer à l’offensive.

Lors de leur réunion annuelle à Las Rozas, le ton est donc monté parmi les entraîneurs, qui envisagent désormais une mesure de force pour se faire entendre. La situation est tellement tendue que le Comité national des entraîneurs a convoqué une réunion cruciale avec la Ligue, prévue mercredi. Si aucun accord n’est trouvé, les coachs pourraient ranger les tableaux tactiques et sortir les banderoles.

Carlo Ancelotti va lever deux sourcils en guise de protestation.

