Imanol Alguacil charge Hamari Traoré

Le bouc émissaire tout trouvé.

Battu ce mercredi par le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de Ligue des champions (2-0), l’entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, avait dans le collimateur l’un de ses propres joueurs. Le coach basque a déploré, sans le nommer directement, l’attitude de Hamari Traoré, parti se faire soigner juste avant le corner de l’ouverture du score.

« Je ne peux pas expliquer qu’un de nos joueurs a dû quitter le terrain alors que nous étions sur le point de concéder un corner, a lâché Alguacil en conférence de presse. Si un joueur laisse les siens à dix, c’est qu’il doit aller à l’hôpital. L’équipe est sortie du match en même temps que ce joueur est sorti. Jusque-là, la Real avait été capable de rivaliser, Luis Enrique me l’a notamment dit. Mais si nous voulons faire jeu égal avec ces équipes et faire un pas en avant, nous ne pouvons pas faire un tel cadeau. » Traoré était aussi impliqué sur le second but parisien, s’étant fait complètement mystifier par Bradley Barcola, parti ensuite faire trembler les filets.

En voilà un qui aura cinq tours de terrain en plus à faire au prochain entraînement.

