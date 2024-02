Le PSG met un coup de matraque à la Real Sociedad

Paris Saint-Germain 2-0 Real Sociedad

Buts : Mbappé (58e), Barcola (70e) pour le PSG

Battre une équipe espagnole au Parc des Princes sans prendre de but, un soir de Saint-Valentin, le PSG savait faire et le PSG l’a fait. Contrairement à 2017 et Barcelone, les Rouge et Bleu n’ont pas offert un récital face à la Real Sociedad – et c’est peut-être tant mieux, diront les plus superstitieux –, mais ont quand même su élever leur niveau de jeu pour sécuriser un bel avantage à la maison avant la manche retour.

Entame ratée

Étonnamment, il manquait quelque chose à encore dix, quinze minutes du coup d’envoi de ce PSG-Real Sociedad. Sûrement cette fameuse électricité, celle-là même qui transperce les corps des fans et qui fait trembler les jambes des joueurs les moins avertis, que l’on retrouve habituellement lors d’un huitième de finale de Ligue des champions. Comme si le Tout-Paris n’avait pas pris la mesure qu’en face, la Real Sociedad était plus qu’un simple septième de Liga.

Dès le coup d’envoi, passé l’émotion du tifo géant, André Silva le rappelle à tout le monde en déclenchant le premier pressing payant de la partie puis une première flèche qui manque la cible de Gianluigi Donnarumma. Cette première alerte a pour mérite de mettre un bon coup de pied au cul à Paris : pendant quinze minutes, les ouailles de Luis Enrique vont plutôt bien répondre à la pression basque, offrir quelques beaux mouvements, et même offrir à Kylian Mbappé un face-à-face avec Alex Remiro que le buteur parisien va – comme souvent cette saison en C1 – malheureusement perdre.

À la pause, Paris ne donne pas le sentiment de disputer un huitième de finale aller de Ligue des champions à la maison.

La suite ? Un véritable trou noir pour Paris, qui va se mettre à déjouer. Takefusa Kubo ne va alors pas se gêner pour transformer en poussin l’intérimaire Lucas Beraldo, titulaire en lieu et place de Lucas Hernandez, pas à 100%, et trouver d’abord le petit filet parisien puis délivrer un centre pour Silva qui ne cadre pas sa tête. Paris ne va progressivement plus se montrer dangereux, ne plus vraiment rappeler à Robin Le Normand qu’il n’est pas Ragnar Le Breton, et même se faire une grosse frayeur à la pause sur une roquette téléguidée de Mikel Merino sur la transversale de Donnarumma. À la pause, Paris ne donne pas le sentiment de disputer un huitième de finale aller de Ligue des champions à la maison.

Mbappé et Barcola rassurent

Visiblement conscients du premier acte insipide livré à leur public, les Parisiens passent la deuxième en seconde période. La Real Sociedad va tenir un petit quart d’heure, en affichant une moins grande activité que lors du premier round, avant de céder sur coup de pied arrêté : Dembélé à la baguette, Marquinhos à la déviation, Mbappé à la finition au deuxième poteau (1-0, 58e). Ça y est, Paris a fait sauter le verrou et les vagues s’enchaînent : Mbappé envoie un cachou que Remiro détourne péniblement en corner, avant de ne pas cadrer une nouvelle tentative à l’entrée de la surface. Le break arrivera finalement des pieds de Bradley Barcola, lui aussi monté en puissance, qui s’en ira seul glisser le cuir au fond des filets de la Real après une chevauchée de 40 mètres (2-0, 70e).

Les Txuri-urdinak ne sont plus dans le coup et, malgré quelques changements « offensifs », à l’image de l’entrée d’Umar Sadiq, vont surtout contrôler la fin de match pour éviter de repartir avec une valise à la maison et se garder une chance pour le retour. Au coup de sifflet final, Paris a pris une option, le Parc chante et la Saint-Valentin est réussie. Pour la qualif en quarts, il y aura bien une deuxième manche à négocier de bout en bout pour ne pas se faire peur.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo (Lucas Hernandez, 71e), Beraldo – Vitinha, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz – Barcola (Asensio, 71e), Mbappé, Dembélé (Kolo-Muani, 83e). Entraîneur : Luis Enrique.

Real Sociedad (4-3-3) : Remiro – Galan (Aramburu, 88e), Le Normand (Pacheco, 79e), Zubeldia, Traoré – Merino, Zubimendi, Mendez (Turrientes, 79e) – Barranetxea (Zakharyan, 66e), André Silva (Sadiq, 79e), Kubo. Entraîneur : Imanol Alguacil.

Les notes du PSG face à la Real Sociedad