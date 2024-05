Thierry Henry privé de deux joueurs parisiens pour les JO ?

Le charisme de Thierry Henry ne suffit pas.

Après le fiasco de la liste pour les JO 2021, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France de football olympique fait lui aussi face à de nombreux refus. Selon le service des sports de Radio France, les dirigeants du PSG ont choisi de ne pas libérer Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery en vue des Jeux olympiques (24 juillet-7 août). Les deux jeunes Français participeront déjà à l’Euro en Allemagne qui s’achèvera le 14 juillet, seulement dix jours avant le début du tournoi olympique. Le meilleur Espoir de la saison de Ligue 1 avait assuré ne pas avoir peur d’enchaîner les deux compétitions, tandis que l’ancien Lyonnais n’avait pas caché son « envie de la disputer ».

La volonté du PSG est de « protéger l’intégrité physique des joueurs, qui seront beaucoup sollicités la saison prochaine », précise Radio France. Avec le championnat d’Europe entre les deux saisons, le club de la capitale estime que le calendrier de l’année 2024-2025 est déjà assez chargé pour ses joueurs : la Ligue des champions, avec son nouveau format, comptera plus de matchs qu’avant, et Paris devrait participer à la nouvelle Coupe du monde des clubs (15 juin-13 juillet 2025). De son côté, France Bleu affirme que le LOSC a également prévu de bloquer Lucas Chevalier, Leny Yoro et Bafodé Diakité, le club nordiste ayant un tour préliminaire de Ligue des champions à disputer très tôt dans l’été. Henry doit dévoiler une préliste de 26 joueurs lundi.

À ce rythme, le rêve de Joris Chotard va pouvoir se réaliser.

Didier Deschamps répond à Griezmann, qui avait qualifié le jeu des Bleus de chiant