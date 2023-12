Le PSG jouera le Mondial des clubs en 2025

Merci Sky Sports pour les spoils.

Dévoilée dans ses grandes lignes ce dimanche par Sky Sports, le format de la nouvelle Coupe du monde des clubs a été officialisée dans l’après-midi par la FIFA. Tous les 4 ans, 32 équipes s’affronteront en juin et juillet lors d’une compétition calquée sur le vrai Mondial. Du 15 juin au 13 juillet 2025, la première sous ce nouveau format aura ainsi lieu aux Etats-Unis. Comme promis, les vainqueurs des Ligue des champions 2021 (Chelsea), 2022 (Real Madrid), 2023 (Manchester City) et 2024 y seront, parmi la délégation de douze qualifiés européens.

Pour compléter ce contingent, c’est via l’indice UEFA de ces quatre saisons que cela se passe, ce qui permet d’ores et déjà à la FIFA d’annoncer la présence du Paris Saint-Germain, mais aussi du Bayern Munich, de l’Inter Milan, de Benfica et de Porto. En dehors du vainqueur de la prochaine C1, trois places sont donc toujours à prendre pour cette nouvelle belle idée de la FIFA.

Spoiler : Lyon n’y sera pas.