Le fils adoptif de Christophe Galtier (encore) en garde à vue

Laisse pas traîner ton fils…

Le fils adoptif de Christophe Galtier, John Valovic-Galtier, ainsi que plusieurs autres agents et intermédiaires ont été placés en garde à vue mercredi à Marseille, révèle L’Équipe ce jeudi. Cette opération s’inscrit dans la première vague d’interpellations et de perquisitions qui avait eu lieu en octobre dernier dans le cadre de l’enquête ouverte en mars 2022 par le parquet de Nice pour « exercice illégal de la profession d’agent sportif », « faux et usage de faux », « escroqueries en bande organisée » et « blanchiment en bande organisée ».

Pour rappel, la justice cherche à savoir si des personnes ne possédant pas de licence officielle d’agent ont touché de l’argent directement lié à des transferts, comme celui d’Andy Delort à l’OGC Nice en 2021. L’agence Score Agencies, dont les principaux suspects sont issus, est au cœur de l’affaire, alors même qu’elle défend les intérêts de plusieurs footballeurs de Ligue 1 tels qu’Alexandre Lacazette (OL) ou Roman Del Castillo (Brest).

Bis repetita placent.

