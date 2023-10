Le fils de Christophe Galthier et plusieurs agents de joueurs en garde à vue

Ça fait beaucoup pour une seule année.

Déjà placé en garde à vue aux côtés de son père adoptif, Christophe Galthier, en juin dernier, John Valovic-Galtier fait de nouveau face à la justice. C’est Actu17 qui apprend ce matin que l’agent a été interpellé, dans le cadre d’une vaste enquête concernant l’exercice du métier d’agent sans licence préalable. Cinq autres personnes, conseillers ou agents de joueurs parmi lesquels David Venditelli, Alexandre Bonnefond, David Wantier et Tristan Sauzon, seraient actuellement entendues par les enquêteurs de la police judiciaire de Nice et du service central des courses et des jeux. Selon Actu17, l’information aurait été confirmée par le parquet de Nice.

Les faits reprochés concerneraient de nombreux chefs d’accusation, comme « exercice illégal de la profession d’agent sportif », « faux et usage de faux », « escroqueries en bande organisée » et « blanchiment en bande organisée ». Une enquête ouverte en mars 2022 et qu’avait révélée L’Équipe. Cette affaire risque de faire parler, puisque selon les informations dévoilées, des joueurs comme Alexandre Lacazette, Romain Del Castillo ou encore Andy Delort, pour ne citer qu’eux, pourraient être amenés à témoigner durant l’enquête. Le cœur de l’enquête serait lié à une entreprise de gestion de carrière, Score Agencies, dont les principaux suspects seraient issus.

Et si Christophe Galthier égalisait à deux gardes à vue partout avant la fin de l’année ?

France-Écosse : le premier jour du reste de l'ennui