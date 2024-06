Neal Maupay trolle James Maddison après la non-sélection de l’Anglais

Martin Terrier fait des émules.

Ce jeudi, la liste de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro a été officialisée, et James Maddison n’en fait pas partie. Une nouvelle qui a fait la journée de Neal Maupay : l’attaquant français a posé devant une cible avec des fléchettes à la main, clin d’œil à la célébration signature de Maddison.

Pour comprendre tout ça, il faut remonter à janvier dernier : durant Tottenham-Brentford, Maupay avait mimé ce fameux tir de fléchettes, après un but, pour troller son adversaire, et les deux joueurs s’étaient ensuite beaucoup chambrés, sur le terrain puis les réseaux sociaux. L’ancien Brestois a donc redémarré les hostilités.

James Maddison scores his first Tottenham goal then hits the darts celebration 🎯 pic.twitter.com/Y3uaFQbdHe

— B/R Football (@brfootball) August 26, 2023