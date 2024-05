Bradley Barcola se verrait bien aux Jeux olympiques après l’Euro

Joue la comme Pedri.

Il va falloir du coffre pour enchaîner Euro et JO. Mais pas de quoi effrayer Bradley Barcola, qui a annoncé ce jeudi sa volonté de participer au tournoi olympique, prévu du 24 juillet au 7 août 2024. Déjà sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 en Allemagne, l’ailier du PSG se verrait bien enchaîner les deux compétitions. « Est-ce que Thierry Henry m’a appelé ? Non. Mais il y a toujours une envie de disputer cette compétition. Tu ne peux pas la jouer tous les ans. C’est exceptionnel. En plus, elle a lieu à Paris », a lâché l’ancien Lyonnais à Tout le sport.

Reste à savoir si le PSG donnera son feu vert. Alors que Warren Zaïre-Emery a déjà annoncé sa volonté de représenter la France lors du tournoi olympique, le coach Luis Enrique n’avait pas l’air emballé à l’idée de laisser filer certains de ses joueurs majeurs en plein début de saison. « Il y a une chose, c’est le désir d’un joueur. Et l’autre, très différente, ce sont les intérêts du club, qui paye les joueurs », avait rappelé l’Espagnol la semaine passée. La liste définitive de Thierry Henry pour les JO devrait être dévoilée le 3 juillet prochain.

Avec seulement 18 joueurs et 4 réservistes à sélectionner, bon courage à Titi pour contenter tout le monde.