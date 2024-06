Le conseil lecture de l’été : « Les joueurs du dimanche »

Les Joueurs du dimanche est un cri d’amour pour le football. Voilà, c’est la meilleure façon de résumer ce livre.

À travers une quarantaine de textes, l’auteur Julien Oheix nous offre une vision tendre et décalée de la discipline remplie d’expériences, de moments cocasses et de joies discrètes.

« J’ai été footballeur. J’ai fait partie de cette famille de joueurs du dimanche, de passionnés, d’inconditionnels et de rêveurs. J’ai aimé cette vie parallèle. En plus d’images qui courent sous mes paupières, j’ai le sentiment d’avoir appartenu à un monde particulier, un monde connu et reconnu par tous. J’aurais pu organiser un jubilé, une journée symbolique entre copains afin de lui dire au revoir une bonne fois pour toutes. Mais j’ai eu envie de faire plus. Il fallait un adieu à la hauteur. Il m’était nécessaire de rendre au football une partie de ce qu’il m’avait offert toutes ces années. »

Un but de Maradona, une image volée dans les vestiaires, le souvenir d’un match, une expression dans les tribunes, une célébration de Di María… L’auteur fait exister sous nos yeux des instants récoltés tout au long de son parcours d’existence, sur un terrain, ou à côté de celui-ci.

Les Joueurs du dimanche est un livre qui parle de football, mais aussi du temps qui passe au rythme des saisons.

Disponible en librairie et sur le site de la FNAC.

Après Fonseca, Lille vote Genesio