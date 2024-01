La Namibie glace la Tunisie et écrit son histoire

Tunisie 0-1 Namibie

But : Hotto (88e)

Climatisés.

Incapable de trouver la faille, la Tunisie s’est logiquement faite surprendre par une belle équipe de Namibie (0-1).

En à peine un quart d’heure sur le pré, Yassine Khenissi aurait pu lancer idéalement les siens, mais son coup de casque sur corner est détourné par Lloyd Kazapua (4e). Une première situation pour les Aigles de Carthage suivie de deux alertes, en particulier ce face à face remporté par Bechir Ben Saïd devant Peter Shalulile (8e). Dans un tournoi où rares sont les favoris à avoir fait la loi jusqu’ici, les Brave Warriors font preuve d’un sacré répondant.

Il faut attendre le second acte pour voir la Tunisie prendre enfin l’initiative du jeu, menaçant principalement sur coup de pied arrêtés via Youssef Msakni (46e) ou Montassar Talbi (69e), tandis que Shalulile est à nouveau privé de l’ouverture du score par un superbe sauvetage de Yassine Meriah (50e). Une dernière envolée de Kazapua devant Msakni (80e), et la Tunisie reste muette. Avant de sombrer sur une tête gagnant de Deon Hotto, magnifiquement servi par Bethuel Muzeu (0-1, 88e).

Une magnifique première victoire dans une CAN pour la Namibie.

Tunisie (4-3-3) : Ben Saïd – Kechrida, Meriah, Talbi, Maaloul – Skhiri, Ben Romdhane (Laïdouni, 46e), Ben Slimane (Ltaief, 83e) – Achouri (Srarfi, 90e+2), Khenissi (Jouini, 15e), Msakni. Sélectionneur : Jalal Qaderi.

Namibie (3-5-2) : Kazapua – Nyambe, Amutenya, Haukongo – Tjiueza (Muzeu, 73e), Iimbondi, Shitembi (Katua, 62e), Petrus, Hanamub – Shalulile, Hotto. Sélectionneur : Collin Benjamin.

