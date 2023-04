La Namibie tient tête au Cameroun, la Tunisie s’amuse contre la Libye

Les Lions devront sortir les griffes.

Alors qu’il pouvait assurer sa qualification pour la CAN, le Cameroun s’est fait surprendre par la Namibie à Yaoundé (1-1). Les Brave Warriors ont profité d’une mésentente entre Jean-Charles Castelleto et Devis Epassy pour piquer par l’intermédiaire de Peter Shalulile (0-1, 26e). De l’autre côté, en l’absence de Vincent Aboubakar, Karl Toko-Ekambi et Eric-Maxim Choupo-Moting, le trio offensif Bryan Mbeumo – Ignatius Ganago – Moumi Ngamaleu n’a guère brillé. Pas grand-chose à signaler, hormis une volée de l’attaquant nantais dans le petit filet extérieur (64e). Jusqu’au coup franc de Pierre Kunde, déposé sur la tête d’Olivier Kemen, buteur pour sa première sélection (1-1, 72e).

Le Cameroun a poussé, mais Lloyd Kazapua s’est assuré que Ganago ne sorte pas en héros (78e). Toujours leaders de ce groupe C, réduit à trois nations en raison de la disqualification du Kenya, les Lions indomptables auront une nouvelle chance de se qualifier mardi lors du deuxième acte face à la Namibie. Les Aigles de Carthage ont eux aussi encore quelques battements d’ailes à donner pour y arriver. La Tunisie est venue à bout de la Libye à Tunis (3-0), idéalement lancée par le renard Youssef Msakni (12e) et le penalty d’Ali Maaloul, obtenu par Seifeddine Jaziri (21e). Haythem Jouini a fini le travail au bout d’une superbe combinaison sur coup franc (86e) et les Tunisiens conservent leur première place dans le groupe J.

La 16e qualification consécutive pour la CAN est en bonne voie.

CAN 2023 : la Tunisie, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud qualifiés