Pronostic Angola Namibie : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la CAN

L’Angola met un terme au rêve éveillé de la Namibie

L’Angola a réalisé une merveilleuse phase de groupes dans cette CAN pour son retour par ailleurs, puisque pour rappel, il n’avait pas participé à la CAN au Cameroun. Mettant à l’amende des adversaires comme la Mauritanie (2-3) ou encore le Burkina Faso (2-0), sans oublier leur match nul face à l’Algérie lors de la toute première journée (1-1), les Antilopes Noires ont tout simplement terminé à la première place de leur groupe. Deux joueurs sont sortis du lot sur ce premier tour pour l’Angola, Gelson Dala (16 buts en 37 sél) et Mabululu (7 pions en 26 capes) tous les deux avec 2 buts à leur compteur avant le début de la phase à élimination directe. L’effectif en place pour cette CAN est fortement méconnu du grand public et un seul joueur évolue en France, il s’agit du défenseur Buatu (Valenciennes, 41 sélections). La force de ce groupe n’est autre que sa combativité à toute épreuve et cela pourrait encore causer du tort à cette sélection namibienne.

C’est la toute première fois que la Namibie se qualifie pour les huitièmes de finale de la CAN dans son histoire. De quoi se réjouir sachant qu’elle est passée en ne remportant qu’un seul match dans la phase de groupes face à la Tunisie lors de la J1 (0-1) avant de se faire gifler par l’Afrique du Sud (4-0) et d’assurer le point du match nul face à la sérieuse sélection du Mali (0-0). Repêchés parmi les meilleurs troisièmes, les Namibiens ne sont clairement pas attendus pour faire un coup dans cette CAN mais ils avaient déjà montré des motifs d’espoirs en amical de préparation face au Ghana tout de même (0-0) et lors de la première salve des matchs de qualifications à la prochaine Coupe du Monde en tapant Sao Tomé-et-Principe (0-2). Les joueurs convoqués sont évidemment méconnus du grand public mais notons tout de même la présence du prolifique Hotto (buteur contre la Tunisie) qui fait office de principale menace avec ses 11 buts en sélection. Le capitaine Shalulile (16 buts en 53 sélections) est également présent. Très costaud sur la phase de poule, l’Angola pourrait s’imposer face à des Namibiens déjà heureux d’être en 8es

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

