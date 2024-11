Ça y est, le PSG devient écolo

Contré et forcé certes, mais c’est un progrès !

Qu’elle semble loin l’époque des chars à voile et des polémiques. En déplacement à Angers en fin de journée, les Parisiens vont redécouvrir les joies des trajets en bus. Initialement prévus en avion, comme d’habitude, les presque 300 kilomètres et un peu plus de 3h qui séparent les deux villes seront avalés sur l’asphalte de l’autoroute en raison d’un fort brouillard en région parisienne, qui a conduit à l’annulation du vol des Rouge et Bleu.

De quoi fatiguer un peu plus les organismes, après des semaines bien chargées et alors que la plupart des joueurs vont enchaîner les kilomètres lors de la trêve internationale. Quoi qu’il en soit, le club n’a pas été pris au dépourvu, puisque selon les informations de RMC Sport, le PSG était au courant depuis hier soir de cette possibilité et avait donc déjà préparé une alternative, alors que le retour est toujours prévu par les airs.

3h de bus, c’est aussi l’occasion pour les joueurs de fixer le paysage en repensant à toutes les occasions manquées cette saison, et encore, pas sûr qu’ils aient le temps de tout ressasser.

