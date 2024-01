Pronostic Tunisie Namibie : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

La Tunisie trop solide pour la Namibie

Sans pour autant briller, les Tunisiens ont décroché leur billet pour cette CAN, dans un groupe assez faible devant la Guinée équatoriale, le Botswana et la Libye. La tournée asiatique ne leur a pas réussi non plus, défaits assez largement par la Corée du Sud (4-0) et le Japon (2-0) lors de deux matchs amicaux. Depuis, la Tunisie est invaincue après ses succès logiques contre Sao Tomé-et-Principe (4-0) et le Malawi (0-1), un nul face à la Mauritanie (0-0), et une nouvelle victoire pour terminer la préparation pour la CAN devant le Cap-Vert (2-0). On trouve dans cette équipe plusieurs joueurs intéressants, notamment le milieu Skhiri (Eintracht Francfort, ex-Montpellier), Rafia (Lecce), Laïdouni (Union Berlin), ou encore Msakni (Al Arabi, 96 sélections, 21 buts), Khenissi (Kuwait SC, 48 sélections, 9 buts) et Naïm Sliti (Al Ahli Doha, 71 sélections, 14 buts) devant.

La Namibie est de retour après avoir manqué l’édition précédente, et n’a jamais passé les poules dans la compétition. Elle a bénéficié du forfait du Kenya lors des qualifications pour prendre la 2e place de son groupe derrière le Cameroun et devant le Burundi. Lors des qualifications pour la prochaine Coupe du monde, les Namibiens ont été battus de justesse par la Guinée équatoriale (1-0), mais ont ensuite battu Sao Tomé-et-Principe (0-2). Un très bon nul obtenu face au Ghana (0-0) pour préparer cette compétition leur permet d’arriver confiants dans cette CAN. Mais l’effectif n’est pas très bien garni, avec seulement des joueurs du championnat local, ou d’autres pays africains. Les joueurs clés sont le défenseur Haoseb (82 sélections), les milieux Limbondi (56 sélections, 7 buts) et Fredericks (45 sélections), et les attaquants Kambindu (27 sélections, 9 buts), Shalulile (49 sélections, 16 buts) et Hotto (65 sélections, 10 buts). Cette sélection ne devrait pas inquiéter l’équipe tunisienne, certes moins convaincante ces derniers temps, mais beaucoup plus solide, notamment défensivement.

