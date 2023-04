Pronostic Grenoble Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Match nul logique entre Grenoble et Saint-Etienne

La 31e journée de Ligue 2 se conclut lundi sur une très belle affiche entre Grenoble et l’AS Saint Etienne. La formation grenobloise ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite puisqu’elle accuse, à l’orée de cette journée, 9 points de retard sur Bordeaux et possède 16 unités de plus que le premier relégable. Malgré cette fin sans enjeu, le GF38 joue le jeu comme le prouve les derniers résultats du club. En effet, les Grenoblois ont remporté leurs deux derniers matchs face à Amiens (2-1) et contre Laval (0-1). De plus, l’équipe entraînée par Vincent Hognon est sur une excellente dynamique à domicile avec 5 réceptions consécutives sans la moindre défaite.

De son côté, l’AS Saint Etienne est également dans un bon moment. Le club stéphanois est passé de la dernière place à celle de 11e depuis la reprise. Invaincus lors de leurs 9 derniers matchs, les Verts ont frappé un grand coup le week-end dernier en s’imposant sur la pelouse de Charléty face au Paris FC (2-4). Dans une rencontre très ouverte, Nkounkou a confirmé son excellente saison en étant impliqué sur trois buts de son équipe. Grâce à cette victoire, l’AS Saint Etienne a fait un grand pas vers le maintien puisqu’elle compte 8 points de plus que le 1er relégable. Sainté est sur une série de 9 matchs sans défaite, mais a tout de même signé 3 nuls sur les 5 dernières jorunées. Ce lundi, entre des Grenoblois solides à domicile et des Stéphanois qui ne perdent plus, on pourrait voir un match nul à grosse cote.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Caen chute, Grenoble se relance, Saint-Étienne cale encore