Pronostic Saint-Etienne Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint Etienne commence sur de bonnes bases face à Laval

L’AS Saint-Etienne dispute sa deuxième saison consécutive en Ligue 2. Les Stéphanois ont pour objectif de retrouver l’élite le plus rapidement possible. Mal parti dans cet exercice, le club du Forez avait ensuite connu un très bon passage qui lui avait permis de remonter dans le Top 5. Lors de ce passage, les Verts avaient eu de la réussite car le football pratiqué était loin d’être convaincant. Finalement, ces carences furent criantes lors des 5 revers consécutifs enregistrés par le club stéphanois. Cette mauvaise passe a coûté sa place à Laurent Batlles qui a été remplacé par Dall’Oglio. Le nouvel arrivé a vu ses hommes obtenir le nul à Bordeaux (0-0) avant de renouer avec le succès contre Bastia (3-2). Depuis l’arrivée de l’ancien entraineur du MHSC, le système de jeu a changé en passant au 4-3-3 qui favorise les qualités de Chambost, très bon lors des 2 derniers matchs. Pendant la CAN, Sainté sera privé de Sissoko meilleur buteur du club, de Batubinsika et de Cissé. Au rayon des arrivées, Cardona a fait ses premiers pas lors du succès en amical face à Grenoble (3-0).

Laval s’arrache, Saint-Étienne perd encore les pédales