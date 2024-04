Angers évite le pire sur le fil, c’est toujours plus serré dans la lutte pour les play-off

À l’issue de la majorité des matchs de la 31e journée de Ligue 2, le championnat semble plus serré que jamais, alors qu’une petite dizaine d’équipes peuvent encore croire en la montée et que le maintien concerne encore une bonne demi-douzaine d’écuries.

Finalement la bonne affaire est pour Sainté.

Mis sous pression par la victoire de Saint-Étienne en début d’après-midi, le SCO Angers n’avait d’autre choix que de gagner pour conserver sa deuxième place ce samedi. Mission échouée avec un nul heureux face à Laval (1-1). Mené dès la quatrième minute après un but de Pablo Pagis, fils de Mickaël, Angers s’en est sorti grâce à un penalty d’Himad Abdelli dans les 10 dernières minutes pour arracher le nul et rester au contact des Verts, désormais deuxièmes avec le même nombre de points (54). Laval quant à lui est quatrième, talonné par Rodez, qui s’est loupé dans le finish face à QRM, pourtant avant-dernier (3-3). Longtemps devant au score, et avec une avance de deux buts à la 50e minute, les hommes de Didier Santini ont craqué, en infériorité numérique, en concédant l’égalisation par Kalifa Koulibaly, entré en jeu à la 58e minute et auteur d’un doublé en fin de match. Rodez reste à deux points de Laval.

C'est terminé sur tous les terrains du multiplex 🔥 19 buts ont été inscrits au cours de la soirée ⚽️ Bon résultat pour votre équipe ? 👀 pic.twitter.com/jw4P9IJfgb — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) April 6, 2024

À la sixième place, le Paris FC a aussi réalisé une belle performance en s’imposant face à Grenoble (2-1), pour se placer à un petit point des play-off, alors que son premier poursuivant, Caen, s’est incliné à domicile contre Bordeaux, qui a gagné son premier match depuis le 24 février dernier, grâce à un but de Pablo Diaz, buteur pour la deuxième semaine consécutive (0-1). Peu de spectacle dans le ventre mou, qui n’en est pas vraiment un avec seulement 10 points d’écart entre le 6e et le 16e, puisque Guingamp et Amiens se sont neutralisés dans un nul sans but (0-0), tandis que Pau et Ajaccio se sont séparés bons amis (1-1).

Dans le bas de tableau, Valenciennes s’enfonce encore un peu plus après sa défaite à Annecy (2-1), alors que les Haut-Savoyards quittent provisoirement la zone rouge, avec un point de plus que Troyes, qui affronte Auxerre lundi. À la quinzième place, Bastia se donne aussi de l’air avec un bon match nul obtenu sur sa pelouse face à Dunkerque, qui reprend ses bonnes habitudes et reste invaincu à l’extérieur en 2024 (1-1).

Angers 1-1 Laval

Buts : Abdelli (84e, SP) pour les Ligériens // Pagis (4e) pour les Mayennais

Exclusion : Balde (84e) pour Laval

Annecy 2-1 Valenciennes

Buts : Kandil (48e) et Adeline (50e) pour les Haut-Savoyards // Flamarion (24e) pour les Nordistes

Bastia 1-1 Dunkerque

Buts : Bianchini (9e) pour les Corses // Fernandez (81e) pour les Nordistes

Caen 0-1 Bordeaux

But : Diaz (21e) pour les Girondins

Guingamp 0-0 Amiens

Paris FC 2-1 Grenoble

Buts : Jabbari (62e) et Dabila (77e) pour les Franciliens // Mbemba (25e) pour les Isérois

Pau FC 1-1 Ajaccio

Buts : Ahoussou (24e) pour les Béarnais // Mangani (5e) pour les Corses

Rodez 3-2 QRM

Buts : Corredor (7e et 20e) et Boma (49e) pour les Aveyronnais // Camara (45e+2) et Coulibaly (68e) pour les Normands

Exclusion : Boma (72e) pour QRM