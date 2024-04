Saint-Étienne fête ses 90 ans en passant second contre Concarneau

Saint-Étienne 1-0 Concarneau

But : Nadé (23e) pour les Verts

Dynamiques contraires.

Dans un Chaudron paré de ses plus beaux atours pour les 90 ans du club, l’AS Saint-Étienne s’est défait de Concarneau (1-0) pour provisoirement griller la politesse à Angers, et passer premier dauphin de l’AJ Auxerre dans la course à la montée directe en Ligue 1.

Une fois le spectacle des multiples tifos (et les péripéties afférentes) passé, il convient de signaler que le spectacle, justement, a surtout été de la partie en tribunes. Mais Geoffroy-Guichard a fêté comme il se doit ses héros après un round d’observation : trouvé par Ibrahim Sissoko, le très altruiste Irvin Cardona s’en est allé crocheter Esteban Salles avant de passer fort devant le but pour Mickaël Nadé (1-0, 23e), parvenu à devancer son vis-à-vis au bout d’une course folle pour un défenseur central.

Spectacle incroyable dans les tribunes de Geoffroy-Guichard pour l'entrée sur le terrain des joueurs. #ASSE #ASSEUSC pic.twitter.com/mz3OrxN7ZC — Envertetcontretous (@Site_Evect) April 6, 2024

Le même Nadé échappe toutefois de peu à un penalty contre sa pomme après s’être essuyé les grolles sur le pied droit de Kandet Diawara (45e+1). Les Thoniers rivalisent avec leurs hôtes en seconde période, et auraient pu égaliser sur le gong sans un grand Gautier Larsonneur (90e+1), au lieu de cela les voilà toujours englués au 18e rang, empêtrés dans une série noire. Nathanaël Mbuku aurait lui pu doubler la mise sans le montant droit de Salles (71e).

Dall’Oglio marche sur l’eau !

