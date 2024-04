Pronostic Saint-Etienne Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne ne lâche rien face à Concarneau

3e, l’AS Saint-Etienne se retrouve dans la course pour la montée en Ligue 1 alors que le club du Forez avait connu un incroyable passage à vide au début de l’hiver. A la suite de cette spirale négative, les dirigeants stéphanois avaient décidé de se séparer de Batlles pour nommer Dall’Oglio. L’ancien entraineur du DFCO, de Brest ou de Montpellier, a tout de suite apporté sa touche. Dans un premier, le nouvel arrivé s’est attaché à solidifier son équipe. Par la suite, il a profité du mercato hivernal pour effectuer des ajustements sur le plan offensif avec le recrutement de Cardona et Mbuku. L’ancien Brestois s’est parfaitement adapté et enchaine les buts avec les Verts. Il a de nouveau été décisif le week-end dernier contre Valenciennes (2-0), tout comme Sissoko. Ce succès confirme l’embellie stéphanoise de 7 journées sans le moindre revers au cours de laquelle les joueurs du Forez ont remporté 6 matchs pour un nul face au Paris FC. Sur cette période, Saint-Etienne n’a encaissé qu’un seul but. Revenu à 2 points d’Angers (2e) et avec 3 points de plus que Laval (4e), l’ASSE pourrait réaliser un joli coup en s’imposant face à Concarneau car ses 2 adversaires s’affrontent lors de cette journée.

En face, Concarneau est engagé dans une toute autre lutte, celle du maintien. Le club breton aurait pu faire les affaires des Verts le week-end dernier puisqu’il menait de 2 buts face à Angers avant de craquer en seconde période face à la révolte angevine (2-4). Cette défaite fait mal puisque Bastia ou Annecy, deux adversaires pour le maintien se sont imposés lors de cette journée. Battu sur ses 3 derniers matchs, Concarneau a perdu beaucoup de positions, et une place le week-end dernier, se retrouvant en 18e position. Toutefois, tout reste encore possible pour les protégés de le Mignan qui n’accusent que 2 points de retard sur Troyes, premier non relégable. A domicile, St Etienne devrait poursuivre sur sa dynamique pour venir à bout de Concarneau.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

