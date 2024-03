Ligue 2 : Angers patine, mais souffle sur la nuque d’Auxerre

Si tu veux du spectacle, va au cirque… ou en Bretagne.

Au terme d’un multiplex un peu tristoune en matière de buts inscrits, il fallait se rendre du côté de Concarneau pour échapper à l’ennui (2-3). Face à Guingamp, les Thoniers peuvent nourrir pas mal de regrets, puisque ce but de Baptiste Guillaume dans le temps additionnel les envoie à la place de barragiste. Pape Ibnou Ba risque de se mordre longtemps les doigts après son penalty manqué peu avant la pause. Le Sporting Club de Bastia aussi. Cette défaite à Troyes (2-0) a vite fait redescendre les Corses sur terre. Eux qui restaient sur deux matchs sans perdre ne devancent désormais Concarneau qu’à la différence de buts. L’ESTAC se donne en revanche un tout petit peu d’air, les Aubois étant désormais à un petit point de la zone rouge, comme Dunkerque, court vainqueur de Pau (1-0) et qui enchaîne un neuvième match sans défaite !

L’opération maintien semble en bonne voie, contrairement à Valenciennes qui, malgré un deuxième 0-0 consécutif contre l’un des gros poissons du haut du classement, ici Angers, compte toujours 10 unités de retard sur Annecy, 27 points et 19e malgré sa victoire de prestige sur la pelouse d’Ajaccio (1-3). Un score qu’avait déjà infligé le SCO aux Corses lors de la dernière journée. Cette fois-ci, les Angevins n’ont pas réussi à faire sauter le verrou, mais profitent malgré tout de la défaite de l’AJA, plus tôt cet après-midi sur la pelouse de Saint-Étienne, pour revenir à deux petits points du leader bourguignon. Il suffira de ne pas trembler à domicile face à Amiens le week-end prochain et de croiser les doigts pour que les Icaunais trébuchent à l’Abbé-Deschamps contre Caen pour récupérer le fauteuil de leader.

Quant à Laval, c’est lundi prochain que le duel face à Grenoble déterminera si les Mayennais ont les épaules pour directement déloger les Verts de la troisième marche du podium.

AC Ajaccio 1-3 Annecy

Buts : Jabol-Folcarelli (45e+2) pour l’ACA // Djoco (45e+6, 62e), Billemaz (54e) pour Annecy

Amiens 1-1 Rodez

Buts : Mafouta (43e) pour l’ASC // Danger (35e, S.P.) pour Rodez

Bordeaux 0-0 QRM

Caen 0-1 PFC

But : Ollila (85e) pour le PFC

Concarneau 2-3 Guingamp

Buts : Matondo (66e), Ba (86e) pour Concarneau // El-Ouazzani (1re, 58e), Guillaume (90e+1) pour En Avant

Dunkerque 1-0 Pau

But : Baghdadi (79e) pour Dunkerque

Troyes 2-0 Bastia

Buts : Elisor (10e), Ilic (89e) pour l’ESTAC

Valenciennes 0-0 Angers

