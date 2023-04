Alexandre Dujeux sur le banc d’Angers jusqu’à la fin de la saison

Dujeux sur le banc, mais pas forcément sur le terrain.

Après avoir été l’assistant de Gérald Baticle puis d’Abdel Bouhazama cette saison, Alexandre Dujeux a été nommé coach numéro 1 d’une équipe d’Angers à la dérive. Un statut d’entraineur principal que l’homme de 47 ans devrait garder au moins jusqu’à la fin de la saison, comme il l’a confirmé lui-même ce vendredi : « On a formalisé les choses, ça devrait se terminer comme ça ». Pour cette fin de saison, il sera assisté de l’adjoint Jean-Michel Badiane.

À la tête de la lanterne rouge de Ligue 1, et dans un contexte extra-sportif lourd pour le club, Dujeux sera chargé de finir la saison du mieux possible. Une mission compliquée quand on sait que le SCO possède 14 points de retard sur la 16e place (avec 10 points en 28 journées) et qu’elle pourrait battre plusieurs records avec cette saison catastrophique.

Réaction attendue dès ce dimanche (15 heures) à domicile contre Nice.

