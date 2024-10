Tolérance zéro pour les potentiels chants homophobes et racistes lors d’OM-PSG

AT le Vendredi 25 Octobre à 10:45 Article modifié le Vendredi 25 Octobre à 10:58

Les supporters olympiens sont prévenus.

À deux jours du classique OM-PSG, prévu ce dimanche soir, le préfet des Bouches-du-Rhône prévient : « Il n’y aura aucune impunité » pour les chants homophobes et racistes entonnés lors de la rencontre. Pierre-Édouard Colliex assure que les individus à l’origine de ces paroles seront interpellés et arrêtés. Une vigilance renforcée, qui fait écho aux chants homophobes prononcés par des supporters parisiens samedi dernier, pour la réception de Strasbourg (4-2).

« On est capable d’identifier un salut nazi »

« Le ministre (de l’Intérieur) a décidé de donner à Marseille 5 unités de force mobile, qui seront mobilisées aux côtés bien sûr des 800 agents de sécurité qui procéderont au contrôle, aux palpations à l’entrée du stade, prévient le préfet au micro de RTL ce vendredi, On est capable d’interpeller, d’identifier les responsables. On l’a fait pour un salut nazi, on le fera s’il y a des chants racistes ou des chants homophobes. »

Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ?

Le ministre de l’Intérieur annonce la tenue d’une réunion pour « le retour de l’ordre dans les stades »