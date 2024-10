Gérard Lopez doit encore fournir des garanties et de l'argent pour sauver les Girondins

Il faut payer maintenant.

À quelques jours de la nouvelle audience devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux, qui aura lieu le 29 octobre prochain, la menace d’une liquidation judiciaire continue de planer au-dessus des Girondins. Le 17 septembre, le tribunal avait validé la poursuite du redressement judiciaire. La condition : un budget précisé après le plan social lancé mi-octobre. Dans le cadre de celui-ci, 82 salariés du club sont concernés pour un coût estimé à huit millions d’euros.

Or, selon L’Équipe, les garanties n’ont pour l’instant pas été fournies par Gérard Lopez et la trésorerie du club est toujours dans le rouge. L’ancien propriétaire du LOSC aurait même omis les sommes dues aux salariés licenciés dans le cadre du PSE allant au-dessus des plafonds garantis par le régime de la garantie des salaires (AGS), soit 3,6 millions d’euros, auxquels s’ajoutent les salaires d’octobre non budgétés après le retard pris pour lancer le PSE. Toujours selon L’Équipe, le trou s’élève à quatre millions d’euros et, à ce jour, la garantie écrite de virement bancaire sur les comptes du club n’a pas été fournie.

Cette fois, Andy Carroll ne pourra malheureusement pas faire grand chose.

On n’arrête plus Andy Carroll !