Le procès de huit dirigeants et intermédiaires s’ouvre ce lundi à Marseille

Damien Comolli, président du Toulouse FC, David Wantier, le directeur sportif d’Auxerre, Emmanuel Desplats, ancien directeur général de Dijon, John-Valovic Galtier, agent et fils adoptif de Christophe Galtier, David Venditelli, son ex-associé chez Score Agencies, Alexandre Bonnefond, le patron de cette agence, Jérémie Sutter, conseiller sportif et Tristan Sauzon, agent licencié.

Lundi, tous sont attendus au tribunal correctionnel de Marseille pour un procès dont les chefs d’accusation sont faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et exercice de l’activité d’agent sportif sans licence. En cause, de nombreux transferts réalisés ces dernières années. Principal protagoniste, John-Valovic Galtier ne dispose pas de la licence FFF nécéssaire pour exercer l’activité d’agent. Lui est aussi accusé, avec David Venditelli, de « blanchiment aggravé » et de la participation, entre 2018 et 2023 à « un système consistant à permettre à des personnes ne pouvant le faire, faute de licence, de mettre en relation des joueurs ou entraîneurs à des clubs, sous couvert d’agents licenciés servant de prête-noms ».

Bienvenue dans le monde du foot.

