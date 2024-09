Damien Comolli : « Dans notre classement, le TFC est cinquième de Ligue 1 »

Enlevez lui Football Manager.

Dans le monde parallèle de Damien Comolli, Toulouse aurait dû gagner à Brest, ce dimanche. En réalité, le TFC n’a pu faire mieux qu’un défaite 2 à 0 à Francis-Le Blé. Mais alors, sur quoi se base l’ancien directeur sportif de Liverpool et Tottenham ? La data, évidemment. Invité de La Mêlée Numérique, un festival sur le numérique et l’innovation, ce jeudi à Toulouse, le dirigeant a donné à de nombreux professionnels une conférence sur l’utilisation de l’outil dont il raffole et avec lequel il fait la pluie et le beau temps au TFC.

« Lundi matin, on avait la gueule de bois, car on a perdu à Brest le jour d’avant, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par le média spécialisé Les Violets. Mais on a mesuré les Expected Goals, qui nous montrent combien de buts on aurait dû marquer et encaisser. On a perdu 2-0, mais l’Expected Goal nous dit qu’on aurait dû marquer 2,20 buts et que Brest aurait dû en mettre 0,41. Ça, c’est la beauté – ou l’horreur dans ce cas-là – du sport. »

La date pour relativiser au TFC

Pour le boss du TFC, ces outils statistiques permettent aussi de relativiser les échecs comme les succès : « Si Brest se lève lundi matin en disant qu’ils méritaient de gagner contre Toulouse et qu’ils ont été bons, alors que c’est l’inverse, ils vont aller au-devant de problèmes. Si nous on se lève lundi matin en disant qu’il faut tout changer, tout mettre par terre parce qu’on a perdu à Brest, on va aller dans la mauvaise direction, car la data nous montre qu’on va dans la bonne direction. »

Dans notre classement, on est cinquième de Ligue 1. Je ne dis pas qu’on va finir cinquième, mais on a la troisième meilleure défense du championnat sur notre classement. On sait que si on continue à faire ce qu’on fait, on va grimper au classement et on va bien finir.

Il a ensuite poursuivi sa démonstration en élargissant ses constats au bilan toulousain ces dernières saisons : « Depuis qu’on est en Ligue 1, c’est la troisième année, on n’a jamais eu des chiffres aussi positifs sur les performances de notre équipe après cinq journées de championnat. Il y a un classement, c’est celui que vous voyez tous les jours sur internet et la presse. Je ne sais même pas où on est classé, ça ne m’intéresse pas, a-t-il déroulé. Là, tous les supporters et la presse vous tombent dessus. Et, après, il y a notre classement. Et dans notre classement, on est cinquième de Ligue 1. Je ne dis pas qu’on va finir cinquième, mais on a la troisième meilleure défense du championnat sur notre classement. On sait que si on continue à faire ce qu’on fait, on va grimper au classement et on va bien finir. Ça aide énormément à relativiser l’échec comme le succès. »

C’est beau, la méthode Coué.

